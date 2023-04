L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha informat aquest dimecres del cessament de comercialització i utilització d’un lot d’un col·lutori de clorhexidina per a col·lutori bucal per possible contaminació amb un bacteri, que pot presentar riscos per a persones amb problemes de salut o amb el sistema immunitari debilitat.

A la seva web i a la xarxa de Twitter, l’AEMPS ha precisat que es tracta del producte col·lutori clorhexidina+XIlitol Imark en format monodosi per a col·lutori bucal (lot 0100320123), que es distribueix principalment en el canal hospitalari, però no pot descartar-se la seva presència fora d’aquest. ⛔️ Cese de comercialización y de utilización de un lote del Colutorio Clorhexidina + Xilitol Imark-Formato Monodosis por posible contaminación



➡️ Número de lote: 0100320123



🏥 Este enjuague bucal se distribuye principalmente en el canal hospitalario



L'AEMPS ha ordenat a l'empresa fabricant Imark-Hospita, S.L. les mesures cautelars perquè cessi la comercialització i ús del producte, així com la immobilització de totes les unitats del lot citat fins a confirmar l'absència de contaminació pel bacteri 'Burkholderia cepacia'. També ha sol·licitat al fabricant que iniciï una investigació per aclarir les causes de la possible contaminació, i que remeti mostres del lot afectat, dels dos anteriors i dels dos posteriors, per a la seva anàlisi. Davant aquest requisit, l'empresa ha cessat la comercialització del producte i ha comunicat la immobilització d'aquest a tots els centres on havia sigut distribuït