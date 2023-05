La tecnologia avança a un ritme accelerat i, entre tants invents i innovacions com la Intel·li- gència Artificial o l’Internet de les Coses –conceptes que se’ns poden escapar–, trobem productes que tenen un impacte real per als usuaris, funcionant d’una manera senzilla i facilitant-nos la vida. És el cas dels rellotges intel·ligents, que no només són una extensió del telèfon mòbil, en alguns casos, o una eina per comptar els passos, sinó un element que pot incrementar significativament l’autonomia de la gent gran i la tranquil·litat de les seves famílies.

Prenent com a exemple l’Apple Watch, de la popular marca californiana, entre les seves aplicacions trobem funcions interessants com el monitoratge de la freqüència cardíaca, el sensor ECG per fer electrocardiogrames, la detecció de caigudes amb trucada de seguretat i el control de la son. Els primers sistemes poden detectar anomalies en el ritme cardíac i, tot i que els resultants no són concloents, poden mostrar indicis i recomanar a la gent gran que vagi al metge. A més poden rebre i fer trucades. Els models de firmes com Samsung o Xiaomi també ofereixen algunes d’aquestes funci- ons als seus portadors.

Més a prop de casa tenim altres opcions, com el botó de la Creu Roja, dedicat a respondre i atendre qualsevol emergència que tingui una persona, especialment la gent gran, i el rellotge de Durcal, una empresa emergent fundada a Barcelona l’any 2022 que, amb només uns mesos de vida, ha llançat un rellotge amb targeta SIM integrada –i per tant també pot rebre i fer trucades– que està dissenyat específicament per a la gent gran.

Entre les seves funcions trobem de nou el monitoratge de dades com la freqüència cardíaca o el nivell d’oxigen a la sang, informació que pot comprovar-se en el mateix rellotge o des d’una aplicació mòbil que poden veure els familiars que l’usuari triï.

Una de les seves característiques diferencials és l’opció de trucar a emergències quan l’usuari té una emergència o no es troba bé, funció que pot servir en cas d’accident o, també, de robatori. Si es produeix qualsevol d’aquests casos i l’usuari fa la trucada, Durcal es posa en contacte amb els seus familiars de referència per explicar-los que hi ha hagut una alerta. Aquest servei, en el cas de Durcal, té un cost mensual, a part del preu del dispositiu. En el cas dels rellotges d’Apple, Samsung o Xiaomi només es paga el dispositiu.

Amb aquests avenços, les persones grans tenen l’opció de millorar la seva autonomia amb la confiança que, si tenen un problema, el poden detectar amb rapidesa i contactar amb els serveis d’emergència pertinents. D’altra banda, els familiars poden dedicar el temps a la seva feina o els seus afers personals sabent que, si passa alguna cosa, seran els primers a saber-ho. Cada opció disponible al mercat té les seves virtuts i els seus inconvenients, però totes tenen la mateixa missió, ajudar els usuaris.