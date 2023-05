A tots ens ha passat en algun moment de la nostra vida o ens passarà i això és conseqüència del ritme tan frenètic que portem. El segle XXI ens ha portat molts avenços, però també moltes malalties mentals, globalització, frenesí, llibertat extrema, pobresa i canvi climàtic.

Normalment, l'ansietat se sol manifestar més quan arriba l'hora d'anar a dormir, perquè és quan el nostre cos es relaxa i la nostra ment es posa a treballar de manera incessant i incansable. De dia, també es manifesta en moltes persones i moments, però la nit... Ai la nit, perillosa com si sola!

Patir ansietat nocturna pot comportar molts problemes de salut perquè el cos no descansa ni les hores, i tot i dormir, el nostre cos continua tens i l'inconscient treballa sense que hi hagi un punt de pausa. Així doncs, és normal que quan ens aixequem ens sentim cansats, amb mal de cap o xafats emocionalment, perquè les situacions no s'han resolt pensant i pensant durant la nit i a sobre, no hem descansat el que pertocava perquè teníem taquicàrdies, suors, tremolors o, ens hem aixecat a menjar compulsivament...

L'ansietat nocturna es pot manifestar de moltes maneres, no tothom la pateix igual

Arriba l'hora de dormir i ara, el cap comença a pensar i pensar, volent solucionar el que no hem pogut fer durant el dia. Quan el nostre cos se sent relaxat és quan la ment treballa més exposant les preocupacions no resoltes i tapades durant el dia per l'estrès i el ritme constant que no ens deixa pensar en res més que les ocupacions i les tasques a fer.

Com més ens capfiquem en què volem dormir i no podem, més difícil es fa dormir

Les nits són per descansar i no per resoldre conflictes interns o externs. La ment no està preparada per donar solucions positives perquè està en un mode de desconnexió i relaxació. Tot i això, espontàniament apareixen els conflictes interns per l'estrés del dia. Ara apareix l'ansietat i les seves manifestacions:

Irritabilitat

Taquicàrdies

Inquietud

Tensió muscular

Calors

Dificultat per respirar

Dolor d'estómac

Marejos

Dolor en el pit

Adormiment o formigueig a les extremitats

Aquests símptomes no són greus però sí que preocupen quan els pateixes, ja que, en algun moment pots pensar que t'està succeint alguna cosa més greu, com per exemple un infart. És important saber diferenciar ambdues malalties, tot i que, tenen molts punts en comú.

El no descansar provoca que l'endemà no estiguis al cent per cent de les teves capacitats i el més possible és que tornis a patir ansietat. És un cercle viciós i s'ha de trencar per evitar aquest malestar que pot portar problemes més greus, com per exemple, infarts o diabetis, en casos extrems amb molts mesos descansant poc i malament.

A Catalunya, les dades són alarmants, el 2017 hi havia un 15,6% d'adults amb depressió i/o ansietat, el 2022 aquesta xifra ha augmentat al 20,8%. Si parlem dels infants i adolescents, el 2017 hi havia un 5,1% de casos, el 2022 els casos han pujat fins a un 9,4%. Aquestes dues malalties estan molt relacionades perquè si no tractem bé l'ansietat es pot desencadenar la depressió o altres malalties de salut mental.

Trucs per evitar l'ansietat nocturna:

No utilitzar el mòbil al llit perquè la pantalla i les xarxes socials ens poden activar, segons l'informe 'Stress in America" de 2019

al llit perquè la pantalla i les ens poden activar, segons l'informe 'Stress in America" de 2019 No prendre cafeïna perquè s'estrenyen els nostres vasos sanguinis i ens pot pujar la tensió arterial

perquè s'estrenyen els nostres i ens pot pujar la No beure alcohol

Compte amb els antihistamínics o corticoides , per exemple. Hi ha certs medicaments que com a efecte secundari produeixen ansietat.

o , per exemple. Hi ha certs que com a Dormir les 8 hores

No posar carregadors amb llums ni aparells electrònics que facin llum a l'habitació, això redueix la producció de melatonina i ens costarà més agafar el son

Què faig si m'apareix ansietat nocturna:

Fes exercicis de respiració diafragmàtica , ajuden a reduir el cortisol en sang i baixem la pressió arterial

, ajuden a en sang i baixem la Fes exercicis de relaxació com la 'relaxació progressiva de Jacobson' , amb ella aconseguiràs relaxar tota la musculatura i descansar la ment

com la , amb ella aconseguiràs relaxar tota la musculatura i descansar la ment Escolta música relaxant amb uns auriculars també és de gran ajuda

amb uns auriculars també és de gran ajuda Surt a la terrassa o al balcó, camina i que et doni l'aire, les dutxes d'aigua tíbia tirant a refrescants, també ajuden

tirant a refrescants, també ajuden No et quedis al llit si no pots dormir, aixecat i passeja, llegeix una revista, no el mòbil

no el mòbil Tria una categoria i enumera una llista, per exemple, animals: vaca, cavall... Així ajudes a la teva ment a desconnectar de l'estat d'ansietat que tens

El més important és que nosaltres mateixos ens adonem que estem patint ansietat i a partir d'aquí podrem fer ús de les eines facilitades i si no funcionen, s'ha d'acudir al metge de referència perquè ens doni un diagnòstic i possibles solucions, però el més important és que si el problema no és agut i és crònic, ens derivi als especialistes corresponents per tal de tractar el problema d'arrel.

Els psicòlegs i els psiquiatres cada vegada tenen més demanda per l'alt nivell d'estrès que es viu en la societat espanyola

El trastorn d'ansietat pot aparèixer de forma sobtada sense que abans n'hàgim patit mai, per això és imprescindible saber-lo detectar i aprendre a com fer-li front, d'una manera ràpida i senzilla fins que puguem anar al metge perquè ens faci el pronòstic. L'ansietat no només es manifesta de nit, també apareix de dia, però li podem fer front gràcies a totes les eines que us hem facilitat, com la respiració, comptar animals, escoltar música relaxant...