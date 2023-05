Un terç de la població pateix dolors crònics i ha provat diversos tractaments sense èxit, per la qual cosa sent que s’ha de resignar a viure amb dolor i amb les limitacions que això comporta. La doctora Maria Mercè Salvans, al capdavant de la Clínica Salvans, fa més de 20 anys que lluita contra el dolor amb un mètode que ha anat evolucionant buscant un mínim impacte sobre el cos, però amb grans resultats. Un tractament que combina les tecnologies més avançades amb petits canvis d’hàbits que marquen la diferència. Tot, per ajudar a les persones a viure millor, la seva veritable vocació.

P: Què la va dur a dedicar-se a la medicina i, concretament, a la rehabilitació i tractament del dolor?

R: La medicina sempre m’havia interessat perquè m’agradava estudiar el cos humà. A més, havia tingut familiars que patien malalties cròniques i no els podia ajudar. La rehabilitació, llavors, em va cridar l’atenció perquè era una especialització que permetia, amb petits detalls, ajudar a les persones a viure millor. No és una especialitat molt invasiva i té moltes àrees d’investigació i diverses variants.

Quin tipus de dolors combat a la clínica?

Em dedico especialment al dolor muscular i articular, tot i que hi ha dolors que venen motivats pel sistema nerviós central, que poden estar lligats a un estat baix d’ànim o per una mala conducció dels inputs dolorosos.

És curiós com afecta la ment en aquest cas...

Hi ha dolors que no els perceps. La ment decideix quins inputs sents i quins no. Hi ha vies doloroses que el cervell inhibeix i hi ha que les potencia. Hi ha persones que en determinats ambients està millor que en d’altres. És molt complex i no es pot generalitzar, però identificar possibles situacions socials o ambientals que els afecten és important, per això els hi pregunto de què treballen, si fan o no exercici, si els hi fa mal de dia, de nit o sempre...

Per tant, un tractament personalitzat és clau.

Sí perquè en el dolor, com hem dit, intervé una variable psicològica que també s’ha de valorar. Si el dolor és d’origen psicològic, per moltes intervencions que hi facis no millorarà i, per tant, s’ha de fer un abordatge personalitzat per poder solucionar els seus problemes.

En què consisteix el seu mètode per combatre el dolor?

Em dedico sobretot a la medicina regenerativa, que és molt efectiva i poc agressiva pel cos i a la llarga dona bons resultats. La medicina regenerativa no té un màxim d’aplicacions i, sempre acompanyada d’exercici físic i dieta, pot millorar el benestar del pacient. Amb la medicina regenerativa estimules el cos per a que sani ell mateix la seva lesió. Intentem arreglar el defecte mecànic i després fer una estructura muscular adequada que acompanyi al tractament.

Com ha canviat el seu mètode amb les noves tecnologies?

Ara es fan moltes més proves. Abans tot estava molt restringit i es basava en l’exploració física, que és molt important, però ara es demanen més proves. Hi ha noves tècniques, com les infiltracions guiades amb ecografies, que et permeten punxar d’una manera molt més precisa i efectiva en estructures on abans no s’hi podia accedir.

Quin feedback li donen els pacients?

La gran majoria estan contents. Tenim bones respostes de molts pacients que tornen a la consulta amb resultats molt bons. Al final, si et milloren el dolor, tu pots fer la vida que vols i, per tant, ets més feliç. Si ets una persona gran, per exemple, i tens mal de genoll no podràs fer el que vols i, per tant, no podràs gaudir de la vida com desitges.