Una vegada al mes les dones pateixen els dolors de la menstruació, a part de les moltes altres incomoditats que comporta, com per exemple, els canvis d'humor. Aquesta situació és molt incòmoda per qui ho pateix perquè has de tenir sempre a mà un tàmpax o una compresa, tenir un lavabo a prop o tenir un ibuprofèn pels dolors menstruals.

També hi ha casos, en què no únicament són aquestes molèsties, sinó que s'agreugen i provoquen malestar general i dolors molt forts, els quals et poden provocar fins i tot, no moure't del llit o, estar tot el dia plorant o menjant. L'endometriosi és una malaltia que pateixen diverses dones i fan que les seves regles siguin molt més greus i canviïn per complet la seva rutina diària, a part, de patir problemes a l'hora de voler ser mare, per exemple.

Ser dona no és senzill i per això, conèixer el nostre cos i saber com fer front o alleugerir certs dolors o molèsties ens pot ajudar a viure certs moments amb més tranquil·litat i benestar. En aquest article us ensenyarem quins aliments són els millors per alleugerir els símptomes de la menstruació i quins no es recomanen perquè agreugen el malestar.

Aliments beneficiosos durant la menstruació

El gingebre és un aliment antiinflamatori , ideal per reduir els dolors menstruals . També ens dona un xut d'energia extra , el qual és necessari durant aquests dies, ja que les nostres defenses cauen de forma immediata per la pèrdua de sang que patim.

és un , ideal per reduir els . També ens dona un , el qual és necessari durant aquests dies, ja que les nostres cauen de forma immediata per la que patim. El peix blau com la cavalla, el salmó i les sardines tenen Omega-3 i tenen efecte antiinflamatori, a més a més, aporten vitamines A, B1, D i E i, sals minerals com el calci, el iode, el ferro i el zinc, imprescindibles en aquests moments de debilitat.

La xocolata negra té efectes antiinflamatoris i millora l'estat d'ànim perquè té feniletilamina, un component que actua en el cervell desencadenant un estat de benestar emocional.

té efectes antiinflamatoris i millora l'estat d'ànim perquè té feniletilamina, un component que actua en el cervell desencadenant un estat de benestar emocional. Els espinacs i la col rissada, contenen propietats que ajuden a fer front a la fatiga de la menstruació i a donar energia al cos perquè tenen un alt contingut en ferro .

i la col rissada, contenen propietats que ajuden a fer front a la i a donar energia al cos perquè tenen un . Els plàtans són rics en potassi i poden combatre la retenció de líquids i la inflamació, també regula les contraccions musculars i pot reduir les rampes abdominals.

són rics en i poden i la inflamació, també regula i pot reduir les Ametlles, anous o llavors de lli tenen magnesi, et donaran força i t'ajudaran a tenir un millor humor.

Aquests aliments poden fer-te sentir més inflada i deshidratada durant la menstruació

La sal provoca retenció de líquids ; substitueix-la per fruita o verdura . La menstruació no és només el moment del sagnat, abans de la menstruació apareixen els símptomes premenstruals , aquest moment determinarà com serà el teu període durant aquell mes. Durant els moments premenstruals moltes dones pateixen retenció de líquids a conseqüència dels canvis hormonals que pateix el cos.

provoca ; substitueix-la per . La no és només el moment del sagnat, abans de la menstruació apareixen els , aquest moment determinarà com serà el teu període durant aquell mes. Durant els moments premenstruals moltes dones pateixen a conseqüència dels que pateix el cos. L'alcohol empitjorarà els teus canvis d'humor i rampes abdominals. L'alcohol en situacions "normals" ja provoca molts desajustos i canvis d'humor, en el cas d'estar amb la menstruació i consumir alcohol, aquests desajustos es veuen agreujats.

El període premenstrual provoca que 3 de cada 4 dones pateixin canvis d'humor, fatiga, irritabilitat i depressió, segons 'mayoclinic.org'

La cafeïna, tot i que, en molts casos és beneficiosa, si el seu consum no és excessiu, t'augmentarà la tensió, l'ansietat i els dolors menstruals. Durant el període premenstrual i la menstruació és recomanable substituir la cafeïna per te descafeïnat o per gingebre.

El període premenstrual

Aquest període depèn de cada dona, hi ha dones que el comencen a patir una setmana o setmana i mitja abans de tenir la menstruació, i altres, la comencen a patir dos dies abans de la menstruació. Així doncs, cada dona és diferent i els símptomes també ho són.

Igual que els símptomes i els períodes són diferents per a cada dona, també ho són els aliments recomanats a consumir o a evitar; hi haurà dones que els hi funcionaran molt bé i a altres no tant. La varietat és el que diferencia a l'ésser humà, només falta descobrir el que a cadascú de nosaltres li senta millor.