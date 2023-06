L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), adscrita al Ministeri de Sanitat, ha detectat diverses alertes sanitàries en menys d’un mes a Espanya. L’organisme públic espanyol ha ordenat la retirada d’alguns fàrmacs i productes sanitaris molt populars en farmàcies i hospitals d’Espanya a causa del seu potencial risc per a la salut de les persones.

A finals de maig, Sanitat va emetre una alerta relacionada amb l’Oxigen Medicinal Gas Carburs Metàl·lics 99,5% V/V Gas Comprimit. Es tracta d’oxigen comprimit d’ús hospitalari que s’administra a pacients per incrementar l’oxigenació de la sang en cas d’hipòxia, un trastorn en el qual hi ha una disminució del subministrament d’oxigen a un teixit. Serveix per permetre al pacient una correcta pressió arterial com la irrigació dels teixits.

530 lots d’aquest fàrmac van haver de ser retirats per «un defecte de qualitat que pot afectar potencialment la integritat dels envasos» d’ús hospitalari.

Només una setmana després, l’AEMPS va emetre una nova alerta, en aquesta ocasió, referida a un alcohol d’ús domèstic molt popular a les farmàcies per «un error en l’etiquetatge». Per ser més exactes, el seu nom respon a Optisana Alcohol 96º amb clorur de benzalconi antisèptic per a pell sana, fabricat pels Laboratoris Montplet de Barcelona. Les autoritats van informar que «aquests productes biocides són distribuïts al públic en general a través dels canals comercials comuns, com supermercats i botigues de conveniència».

Només dos dies després, el 7 de juny, s’ha donat una nova alerta sanitària. Es referia a RefluAliv, Reflujo y Acidez, fàrmac fabricat per Labomar i distribuït a Espanya per Cinfa. Està indicat per al tractament i la prevenció del reflux gastroesofàgic, la hiperacidesa gàstrica i la protecció de la mucosa de l’estómac i l’esòfag. En un comunicat, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris detalla que el lot retirat és el 1989 M, ja que «no compleix les condicions microbiològiques requerides».