L'Alzheimer es manté com una de les condicions de salut que més preocupen la societat espanyola (63%), a poca distància del càncer (68%) i davant de l'ictus (57%) i l'infart (46%). La covid-19, que es va situar en quart lloc a la primera onada de l'enquesta, presentada en plena pandèmia, actualment baixa fins al vuitè lloc. L'Alzheimer és la primera preocupació de salut a partir dels 55 anys, ja que el 79% dels enquestats ho considera el principal problema a què s'enfronten les persones grans, per sobre del càncer. A més, l'enquesta destaca la magnitud de l'impacte que l'Alzheimer té a la societat, ja que 2 de cada 3 espanyols afirma conèixer algú que té o ha tingut la malaltia, en un 27% dels casos es tracta d'un familiar de primer grau.

Aquestes són algunes de les conclusions principals de la segona onada de l'enquesta 'Actituds i percepcions de la població espanyola sobre l'Alzheimer' elaborada per la Fundació Pasqual Maragall, amb el suport del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, a una mostra de 2.395 persones. L'objectiu d'aquest estudi, que es presenta en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, és conèixer l'opinió de la població sobre diferents aspectes de la malaltia i proporcionar una anàlisi de les percepcions, coneixements i actituds davant l'Alzheimer i la seva recerca.

“En el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, publiquem aquest estudi per reafirmar la preocupació creixent per aquesta malaltia, el seu enorme impacte social i la necessitat de continuar treballant per ampliar el coneixement de la població espanyola sobre aquesta malaltia. Creiem que és crucial la generació de debat públic i consciència social perquè aquesta malaltia rebi l'atenció que mereix i el seu abordatge es consideri una prioritat estratègica”, ha declarat Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall.

A l'enquesta, 1 de cada 4 espanyols afirma tenir un coneixement alt de la malaltia i gairebé la meitat un coneixement mitjà. Tot i això, els resultats mostren confusió davant aspectes importants de l'Alzheimer. Gairebé la meitat (45%) dels enquestats considera que desenvolupar Alzheimer forma part del procés d'envellir, quan no és una causa directa i no n'ocasiona el desenvolupament. Un 57% de la població considera que l'Alzheimer és hereditari, quan en realitat l'herència genètica només és determinant en un 1% dels casos, o menys. Només el 56% coneix que es pot prevenir el desenvolupament de l'Alzheimer portant uns hàbits de vida saludables.

L'Alzheimer és un problema de salut de gran rellevància a Espanya, que afecta juntament amb altres demències, més de 900.000 persones, xifra que es tradueix en una de cada deu de més de 65 anys. Representa entre un 60% i un 70% dels casos de demència al país i s'estima que, amb l'envelliment de la població, la xifra de casos es podria duplicar les properes dècades. Es tracta d'una malaltia amb un fort impacte a l'estructura familiar, ja que en el 80% dels casos, el rol de la persona cuidadora principal recau en un membre de la família, que assumeix una mitjana de 70 hores setmanals de dedicació sense comptar moltes vegades amb els recursos i el suport necessari per enfrontar aquesta situació. A més de l'impacte en el temps i la salut, també hi ha un impacte econòmic considerable associat i el cost anual de la cura d'una persona afectada s'estima en 30.000 euros, xifra que posa en manifest l'efecte de l'Alzheimer per a les famílies i el sistema de salut.

L'enquesta de la Fundació Pasqual Maragall posa en relleu la importància de conscienciar la societat sobre l'Alzheimer i la necessitat d'invertir en investigació i salut per fer front a l'avenç d'aquesta malaltia. En aquest sentit, la població considera que la investigació ha de ser prioritària i manté una elevada confiança que es trobarà una cura per a la malaltia, tot i que més del 60% opina que no es destinen els recursos necessaris. “Estem en un moment històric en el desenvolupament de la investigació de l'Alzheimer amb nous biomarcadors per a la detecció precoç de la malaltia i amb l'arribada dels primers fàrmacs que retarden la progressió. Per això, és essencial continuar informant sobre els avenços científics i els factors de risc modificables per prevenir, detectar i tractar la malaltia de manera més efectiva, així com reclamar més recursos i suport a la investigació perquè l'Alzheimer sigui una prioritat política al àmbit científic, sanitari i assistencial”, declara Navarro.

La Fundació Pasqual Maragall commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer el proper 21 de setembre amb el lema #undiaparaoblidar. Aquest any la Fundació posa en valor 'Les xifres per oblidar', dades que reflecteixen la petjada de la malaltia a la societat i les famílies afectades, posant de manifest el compromís de l'entitat per esborrar aquestes xifres i els efectes que representen. Amb aquesta acció, la fundació vol sensibilitzar sobre la importància d'invertir en recerca per trobar una cura per a aquesta malaltia i remarcar la necessitat de potenciar la divulgació per canviar-ne la percepció social.