En el món actual, on la tecnologia avança a passos gegants, la telemedicina ha sorgit com una innovadora forma d'accedir a l'atenció mèdica. Mutuacat, a l'avantguarda d'aquesta revolució, ofereix un servei de telemedicina que no només és còmode sinó també integral i de confiança. Aquests són alguns dels seus avantatges:

-Atenció personalitzada en català: La comoditat de rebre atenció mèdica en la teva llengua. - Relació directa amb experts: Connecta directament amb l’equip de metges i especialistes. - Receptes mèdiques electròniques: Aconsegueix les teves receptes de forma electrònica, sense sortir de casa. - Més de 10 Especialitats Mèdiques: Cobrim una àmplia gamma de necessitats mèdiques. - Consell Psicològic: Cuidem no només de la teva salut física, sinó també mental. - Dietètica i Nutrició: Un enfocament integral per al teu benestar. El servei compta amb un equip multidisciplinari de professionals certificats: metges, nutricionistes i psicòlegs clínics Es pot utilitzar el servei en el mòbil, la tauleta o l’ordinador. Es connecta amb els professionals a través de vídeo consultes, per parlar amb el metge cara a cara; a través de trucades telefòniques o per xat mèdic Resolem els teus dubtes de manera immediata. Seràs atès per un equip de metges i professionals experts en telemedicina, amb qui podràs compartir informes i proves. Si t’han de prescriure algun medicament, rebràs la recepta electrònica al teu mòbil. La telemedicina no només és una tendència emergent, sinó una realitat que ha arribat per quedar-se, i que ofereix t als usuaris una experiència d'atenció mèdica còmoda, fiable, accessible i complementària a l’atenció mèdica presencial, que continua essent imprescindible.