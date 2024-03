El doctor Jordi Forés és un reputat especialista en teràpies de Medicina Biològica i Naturista, amb una àmplia experiència i labor en Homeopatia, Ozonoteràpia i Medicina Ortomolecular. Al llarg de la seva trajectòria el Dr. Forés ha combinat la seva labor assistencial amb una important activitat investigadora i divulgativa. En aquest sentit, és autor de diversos llibres i articles científics de l’especialitat. Amb clíniques a Manresa, Barcelona i Andorra La Vella, el Dr. Forés comparteix amb Regió7 la seva experiència.

Què és la medicina integrativa?

La medicina integrativa és la medicina que engloba la medicina convencional que tots coneixem, i les medicines complementàries. La medicina convencional en les darreres dècades ha evolucionat molt i nosaltres com a metges que fem medicina integrativa, utilitzem, si és necessari, tots aquests recursos que ens ofereix la medicina convencional però alhora, ho complementem amb la pràctica mèdica de les diferents medicines complementàries, que també han evolucionat molt en els darrers anys, i tot això fa que puguem ajudar a millorar o curar d’una manera més integral al nostre pacient.

Què ens pot aportar, com a pacients, tractar-nos amb medicina integrativa?

Tractem a la persona en la seva globalitat. Això vol dir que tenim en compte l’aspecte físic, psíquic i social del pacient. Només així, fent una valoració global de tots aquests aspectes podem arribar a trobar la causa per la qual el pacient ha emmalaltit. És per aquest motiu, que les consultes en medicina integrativa són llargues perquè necessitem molt temps per, primer, escoltar tot el que ens explica el pacient, i després, per preguntar-li sobre altres problemes físics que ha patit i pateix. Utilitzem llavors, si ho creiem convenient, els recursos diagnòstics al nostre avast, com són les anàlisis de sang o proves radiològiques, però també altres proves com les anàlisis de cabell per esbrinar toxicitat de metalls pesants que poden generar diferents malalties cròniques. Tot això ens dona l’oportunitat d’esbrinar quina és realment la causa per la qual pateix una o altra malaltia, i així poder establir no només un bon diagnòstic, sinó també un tractament que permeti resoldre la causa i no només el símptoma.

Quines són les medicines complementàries que s’utilitzen en la medicina integrativa??

Totes aquelles teràpies complementàries de les que hem tingut evidència de la seva eficàcia. N’hi ha moltes, però les que jo practico en el meu centre des de fa més de 30 anys són: la medicina ortomolecular, la teràpia neural, la hipertèrmia profunda, l’homeopatia i l’ozonoteràpia.

La medicina ortomolecular, com pot ajudar a prevenir la malaltia utilitzant nutrients, i substàncies naturals presents en els aliments?

Els aliments que mengem tenen uns nutrients, com són les vitamines,els minerals, l’aigua, els aminoàcids, carbohidrats, lípids i enzims. Aquests són els nutrients bàsics per tal que les nostres cèl·lules puguin treballar adequadament sense descans. La deficiència d’algun d’aquests nutrients, no han de ser tots ells, fa que el nostre organisme comenci a fallar, i ens n’adonem quan comencem a emmalaltir. La medicina ortomolecular actua nodrint amb els nutrients adequats les mancances que puguem tenir, restaurant l’equilibri. Ens ajuda també a una bona desintoxicació, eliminant els residus tòxics que eventualment podem tenir. Moltes vegades, amb un canvi en l’alimentació, n’hi hauria prou per restablir la salut.

En què consisteix i com ens pot ajudar la hipertèrmia profunda?

La hipertèrmia profunda, també coneguda com a radiofreqüència, és un tipus de corrent que a través d’un massatge amb uns elèctrodes ens ajuda a portar oxigen i nutrients a les cèl·lules danyades i alhora ens ajuda a eliminar residus tòxics i millorar el seu drenatge. Quan aquest forma d'energia penetra en el nostre cos a través d’aquests elèctrodes, se sent com una calor agradable, que és un augment de la temperatura del teixit danyat. Això provoca un augment de l'oxigenació de la cèl·lula facilitant el seu drenatge. També té una gran eficàcia analgèsica, eliminant el dolor, millorant la microcirculació, estimulant el col·lagen i l'elastina que han estat alterades. És una gran tècnica que ens ajuda amb malalties com l'artrosi, protrusions, hèrnies discals o qualsevol altra patologia articular.

Com aborda el tema de l’estrès i els bloquejos emocionals en la seva pràctica i com pot influir això en la salut global del pacient?

L’estrès i els bloquejos emocionals, són problemes diferents. L’estrès com a tal, no hauria de suposar cap problema si aquest és puntual. El que sí que genera un problema és l’estrès mantingut en el temps, igual que els bloquejos emocionals, que, en aquest cas, poden condicionar la nostra manera d’actuar, obstaculitzant els nostres reptes i la nostra manera de relacionar-nos amb els altres. En l’estrès ajudem al pacient a gestionar i solucionar-lo per aconseguir millorar la seva salut. D’altra banda, quan veig que un pacient pateix un bloqueig emocional, la terapia Wingwave ens ajuda a poder desbloquejar-l'ho. Aquest mètode és una combinació de tres tècniques que permet arribar a traumes o bloquejos tant conscients com inconscients que no ens permeten gaudir d’una vida plena.