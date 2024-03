Saps que l'alvocat no sempre és bo per a la salut?

L'alvocat s'ha tornat un fruit molt demandat durant els últims anys; i no és per menys, ja que, aquest meravellós fruit se l'ha batejat com a "or verd". Les seves propietats són infinites, tant per la nostra salut estètica com pel nostre organisme. Però, ara, l'OCU estan alertant que aquest fruit no és gens recomanable per a diversos perfils de persones. Vols saber si has d'anar amb compte a l'hora de menjar alvocat?

A part de les seves propietats culinàries, l'alvocat compta amb un altre gran as a la màniga per ser una de les peces preferides de qualsevol habitual de la verduleria: i és que ve carregat de nutrients essencials beneficiosos per a la salut i per combatre certes malalties.

L'alvocat és ric en greixos saludables, en vitamines, en minerals i antioxidants: gràcies a aquesta llista, s'ha convertit en un element bàsic de les dietes de moltes persones que busquen cuidar la salut i el benestar pel seu perfil nutricional altament positiu per l'organisme.

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha destacat que l'alvocat és una important font de potassi, vitamina E i B6, àcid fòlic o greixos monoinsaturats: una addició excel·lent a una dieta equilibrada.

Contraindicacions de l'alvocat

Amb tot i això, malgrat els seus múltiples beneficis per a la salut, l'Organització de Consumidors i Usuaris ha advertit que l'alvocat pot no ser tan bo per a la salut d'alguns individus en determinades circumstàncies. Segons el seu darrer informe, hi ha certs casos en què és recomanable descartar l'alvocat de la dieta o limitar-ne el consum.

El perfil de les persones que hauria d'evitar l'alvocat és el d'aquelles persones que segueixen dietes hipocalòriques dissenyades per a la pèrdua de pes mitjançant la reducció de la ingesta de calories.

En aquests casos, el consum d'aquesta fruita ha de ser supervisat, ja que aporta unes 150 calories per cada cent grams de producte.

D'altra banda, els individus al·lèrgics al làtex han d'extremar les precaucions a l'hora de consumir alvocat, perquè pot ser perjudicial per a les persones que pateixin problemes renals, a causa de l'excés de potassi a la sang pot desencadenar desagradables símptomes com el cansament, les nàusees i les rampes musculars.

Més enllà d'aquests apunts, des de l'OCU s'aprofita per desmentir alguns mites sobre l'alvocat, com ara que tingués un efecte aprimador o que tingués propietats afrodisíaques.