Perd pes ràpidament amb la dieta del "xopet"

Sembla mentida, però ja estem a la primavera. Cada vegada començarà a fer més bon temps. I això que significa? Operació biquini a la vista. Voler-se aprimar és molt senzill avui en dia. Remeis n'hi ha un munt, dietes també, l'esport i els exercicis que trobem també; però, què ens falta per aconseguir-ho? Força de voluntat, rapidesa i senzillesa. Doncs avui us portem aquesta combinació. Prenent un "xopet" diari d'aquesta beguda podràs aprimar-te sense gaire esforç. T'expliquem com fer-ho!

El "xopet" de vinagre

El vinagre de sidra ajuda a aprimar-se. Així ho assegura un estudi revelat per l'edició dels Estats Units de la revista Men's Health, en què es reflecteix que l'àcid acètic que conté aquest vinagre és útil per perdre calories.

La veritat és que el vinagre de sidra s'ha convertit en tot un 'must' a les xarxes socials. Són molts els "influencers", especialment nord-americans, que mostren com utilitzen aquest ingredient de manera habitual: tant com amaniment per a amanides i altres plats com afegint unes gotes a infusions o, fins i tot, fent un "xopet" de vinagre de sidra.

La revista, també afirma que hi ha estudis que asseguren que una persona pot perdre una mitjana d'un quilo al mes només bevent dues cullerades de vinagre de sidra cada dia. I és que una cullerada d'aquest líquid només conté 3 calories. Però, compte: aquesta rutina la pots seguir durant 6 mesos com a màxim.

No abusis del vinagre de sidra

Tot i això, no tot són beneficis. Els experts alerten que el consum de vinagre de sidra ha de ser moderat. Ressalten que aquest líquid pot generar problemes en ossos i dents. I afirmen que hi ha evidències científiques de casos de joves menors de 30 anys que pateixen problemes ossis greus per la ingesta de vinagre de sidra.

Vols perdre pes? Veu "xopets" de vinagre de sidra / KamranAydinov

Tot i que, el consum moderat de vinagre de sidra pot ser una petita ajuda per perdre pes, els experts sempre destaquen que la clau és portar una dieta equilibrada i saludable i fer exercici físic.