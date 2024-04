La Fiscalia de l'Audiència Nacional obre una investigació sobre els possibles "efectes adversos" del Nolotil

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert una investigació per "comprovar si existeix o no risc d'efectes adversos a la salut dels ciutadans" per l'ús del medicament Nolotil, que es presenta com un fàrmac per tractar el dolor i la febre. El Ministeri Públic vol determinar si, en cas que es confirmin aquests "efectes adversos" del medicament, existeixen responsabilitats per part dels fabricants, comercialitzadors i organismes que l'han validat.

La Fiscalia actua després d'una denúncia del Defensor del Pacient que advertia dels "efectes adversos per a la salut dels ciutadans" que provocava el Nolotil i recordava que aquest medicament ja està prohibit a diversos països.

L'Associació d'Afectats per Fàrmacs també va presentar un recurs administratiu perquè el medicament no es pogués receptar a ciutadans dels països on s'ha prohibit. La Fiscalia es declara competent per investigar el cas, situa la causa a l'Audiència Nacional i designa com a instructor el fiscal Manuel Capoy "per a la pràctica de totes les diligències que siguin necessàries".