Els torrons de Picó destaquen pels seus sabors lligats a la tradició, per mantenir l’essència artesana, per la qualitat de les seves matèries primeres i pel seu compromís amb el medi ambient. Aquest compromís sostenible el demostra des de fa anys, quan a penes existia consciència social, i aquesta labor de difusió sobre la importància de cuidar el planeta els ha convertit en el principal referent del sector.

De cara a aquest nadal Torrons Picó torna a sorprendre’ns amb ‘Trátame bien’, un emocionant cant a la naturalesa que interpreten els guanyadors del concurs escolar de nadales en el qual han participat nombrosos col·legis de tot Espanya.

Les encarregades de cantar aquesta bonica nadala són tres nenes de nou anys: Martina Ballester, de l’Aula Musical Divisi de València; Valentina López, del col·legi PuertoBlanco Montecalpe d’Algesires (Cadis) i Sophia Moreno, del col·legi José Marín de Cieza (Múrcia); al costat de Candela Ruiz, de 8 anys, del col·legi Maestro Jesús García de Lorquí (Múrcia) i Mario Gómez, de 5 anys, del CEIP Los Morales de Màlaga.

Soc petita però gran per a tu

La responsable de Qualitat de Torrons Picó, Ana Picó, ha assenyalat que per a la signatura de torrons de Xixona “és molt satisfactori que la campanya nadalenca sorgeixi d’un concurs en el qual s’han involucrat milers de nens i nenes de tot Espanya. Ens consta que arran d’aquesta nadala han treballat molt a classe sobre la problemàtica de les abelles i ningú millor que els alumnes guanyadors del concurs per llançar aquest missatge d’afecte al medi ambient”.

En el videoclip de la nadala apareixen els escolars recreant diverses estampes nadalenques com l’elaboració de dolços en família, divertint-se amb les amigues o amb l’arbre de Nadal mentre interpreten la cançó ‘Trátame bien’.

La lletra ens fa reflexionar sobre aspectes relacionats amb la sostenibilitat i posa el focus en el paper decisiu que juguen les abelles, considerat per l'Earthwatch Institute de Londres com l'ésser viu més important del planeta. La seva tasca és tan important que set de cada deu aliments depenen de les abelles i, entre ells, hi ha el torró.

Torrons de Xixona i Alacant, els reis del Nadal

A més de preocupar-se per tenir un món millor, a Turrones Picó fa més de 100 anys que fa emocions. El seu procés d'elaboració està lligat a la tradició, manté aquesta essència artesana que distingeix aquesta marca centenària, cuida cada detall i compta amb una línia pròpia de producció per fer la selecció i el repel·lat de l'ametlla, cosa que marca la diferència amb el resta de fabricants.

Els seus torrons més emblemàtics són els de Xixona i Alacant, amb Indicació Geogràfica Protegida, i entre tots ells destaca el de qualitat suprema, amb el seu característic envàs blanc que distingeix la marca des de fa 40 anys, els anomenats 'Artesans' que es venen en envasos transparents o capsetes de fusta o els d''Alta selecció', fets amb un percentatge més gran d'ametlla i un procés d'elaboració més lent i reposat.