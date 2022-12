Els gasos renovables són dels pocs vectors energètics que es poden utilitzar tant per cobrir demanda energètica en el sector residencial, com en processos industrials d'alta temperatura, en el transport i per generar electricitat. Per això, ja són nombroses les administracions territorials que complint amb el Pla nacional integrat d'Energia i Clima 2021-2030 s'han afanyat a introduir-los als seus àmbits locals.

Amb el Pla REPowerEU llançat per la UE es van establir els objectius per a Espanya, que és el tercer país europeu amb més potencial de desenvolupament dels gasos renovables i, d'acord amb l'últim estudi publicat per Sedigas, compta amb un potencial de producció de biometà de 137 TWh/any. No obstant això, malgrat els esforços del sector públic i privat per controlar i augmentar la inversió en gas renovable, el sector necessita un compromís ferm de les administracions territorials per construir una base sòlida i estable per avançar i alliberar tot el seu potencial. A Catalunya, ja tenim un exemple d'èxit escalable a altres comunitats.

Infraestructures reutilitzables

El juny de 2021 es va marcar una fita en la transició energètica d'Espanya amb la primera injecció de gas renovable procedent d'abocador a la xarxa de distribució al Parc de l'Alba de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), a prop de l'abocador de residus d’Elena. Aquest projecte va posar de manifest la capacitat d'Espanya per dur a terme aquest tipus d'activitats a causa de les inversions realitzades els darrers anys per potenciar la seva xarxa de distribució, la disponibilitat de la infraestructura gasista a Espanya i la contribució a la garantia de subministrament.

L'objectiu és que el 2050 tot el gas canalitzat a la xarxa sigui d'origen renovable.





Per assolir aquest ambiciós objectiu cal un pla de suport als gasos renovables que marqui els objectius a seguir i incentivi la col·laboració publicoprivada en els projectes. En aquesta línia, i seguint l'estela que ens portarà cap a l'objectiu del 2050, el mes de novembre passat, el Consorci Besòs Tordera (CBT) i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (CGRVO) van anunciar la posada en marxa del seu primer projecte de producció i injecció de biometà a la xarxa de Nedgia.

Projecte BioVO

Aquest projecte és un esforç conjunt entre la Generalitat i els dos consorcis i marca una fita important en el compromís amb la sostenibilitat i les energies renovables. La idea és fer servir els residus orgànics de la regió per produir biometà, que és una font d'energia neta i renovable. Això reduirà la quantitat de residus que aniran als abocadors i contribuirà a disminuir les emissions de les xarxes d’electricitat i gas de la regió.

El projecte conjunt es diu BioVO, i pretén produir biometà aprofitant part del biogàs produït durant les operacions de processament a la Planta de Digestió Anaeròbia i Compostatge del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i a l'EDAR de Granollers del Consorci Besòs Tordera.

Aquest projecte té un cost de 2.800.000 euros i ha estat subvencionat amb més d’un milió d’euros per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), amb càrrec als Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea ( FEDER). Josep Monrà, president del Consorci Besòs Tordera, va afirmar que no hi ha cap altre projecte similar a Catalunya ni a Espanya, i va esmentar que va ser fàcil posar-se d'acord per posar-lo en marxa i trobar el lloc adequat per fer-ho.

Per part seva, el president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, Albert Camps, ha destacat que “els gasos renovables es presenten com l'opció idònia per a la reducció de les emissions de CO2, i són una energia que reforça el concepte d’economia circular”. Aquest projecte de desenvolupament industrial, dels pioners a Catalunya i Espanya, està orientat a transformar el sector energètic cap a un model més sostenible i eficient. A més a més, el projecte no només crearà llocs de treball i inspirarà el desenvolupament econòmic de la zona, sinó que també oferirà noves oportunitats a empreses i particulars. La CBT i la CGRVO estan convençudes que aquesta iniciativa no només contribuirà a reduir les emissions i iniciar la producció d'energia sostenible a la localitat, sinó que també ajudarà a estimular l'economia regional.*

La injecció de gas renovable és una tecnologia revolucionària que pot tenir un gran impacte en el futur del nostre planeta. En substituir els combustibles fòssils per gas renovable, podem reduir la nostra petjada de carboni i ajudar a protegir el medi ambient. Amb una inversió i investigació contínua, la injecció de gas renovable té el potencial de marcar una gran diferència en la lluita contra el canvi climàtic.

Xarxa de gas

La injecció de gas renovable suposa agafar el biometà i l'hidrogen i injectar-los directament a la xarxa de gas existent. Aquest gas renovable es fa servir per alimentar motors de combustió en el sector del transport i turbines per a la generació d'electricitat. També s'utilitza per generar calor en els processos industrials i usos residencials.

L'avantatge més gran de la injecció de gas renovable és que té gairebé zero emissions, cosa que significa que no contribueix al canvi climàtic ni a la contaminació atmosfèrica. A diferència dels combustibles fòssils, com el carbó i el petroli, el gas renovable no produeix diòxid de carboni, òxids de nitrogen ni diòxid de sofre. Això vol dir que la injecció de gas renovable és una forma molt més neta i ecològica d’alimentar les nostres xarxes de transport i electricitat.

També es pot utilitzar per ajudar a reduir els costos energètics. En substituir el gas natural per gas renovable, podem reduir la nostra dependència dels costosos combustibles fòssils i aprofitar l'estalvi de costos associat a la producció. Aquest estalvi de costos es pot reinvertir en altres iniciatives d'energia sostenible, cosa que contribueix a reduir encara més la nostra dependència dels combustibles fòssils.