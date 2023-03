Iryo, el primer operador privat espanyol d’Alta Velocitat participat pels socis d’Air Nostrum, Globalvia i Trenitalia, comença a operar les rutes Madrid-Sevilla, Màlaga i Còrdova el 31 de març vinent i amplia a Antequera el 2 de juny. Amb aquesta nova ruta, Iryo trenca el monopoli gràcies al procés de liberalització i serà el primer operador privat d’Alta Velocitat a arribar a aquestes ciutats.

A més a més, consolida la ruta Madrid-Saragossa-Barcelona augmentant gradualment la freqüència dels seus trens fins a arribar a les 30 al dia el mes de juny vinent (16 en cada sentit). Es consolida així una ruta que ha sigut triada per moltíssims viatgers des que el 25 de novembre del 2022 aquest nou operador va iniciar els seus trajectes comercials. Cal destacar que, des del 16 de desembre, també operen amb èxit la ruta entre Madrid-Conca-València.

La flexibilitat continua sent la màxima d’Iryo, que s’ha rebel·lat com l’únic operador ferroviari i de mobilitat que ofereix als seus viatgers bitllets flexibles sense tarifes restrictives en les quals els clients perdin els seus diners. En aquest sentit, tots ells són flexibles a tot tipus de canvis i, a més, ofereixen l’opció d’ampliar aquesta flexibilitat a través de la modalitat Oberta. Aquesta converteix el tren en un servei de pont d’Alta Velocitat amb canvis en les 3 tarifes superiors sense cap tipus de cost, inclosa la pèrdua del tren, que es canvia per un viatge nou. Ja es poden adquirir els bitllets per a tot el 2023 amb un preu des dels 18 euros per trajecte. Una iniciativa que permet als viatgers planificar-se amb temps.

Classes i gastronomia top

La clau de l’èxit d’Iryo rau en les seves quatre classes de confort –Infinita, Singular Only YOU, Singular i Inicial–, les tres primeres orientades al viatger de negocis, que estan pensades per satisfer les diferents necessitats de cadascun dels seus usuaris. La classe ‘Infinita’, caracteritzada pels serveis més prèmium, se situa com la primera opció per al ‘business travel’ al costat de la denominada ‘Singular Only YOU’, que té espais de treball en grup o en individual i totes dues compten amb seients gran confort de pell i l’espai més gran entre seients del mercat.

La tercera classe dissenyada per al viatger de negocis i que busca la millor relació qualitat-preu és la zona ‘Singular’, on les organitzacions poden mantenir les seves despeses sota control sense sacrificar la flexibilitat dels seus empleats ni els beneficis afegits com a viatger Singular Empreses, el programa d’Iryo creat per al sector empresarial.

L’oferta de classes d’Iryo es complementa amb ‘Inicial’, l’opció més econòmica sense renunciar al millor servei i confort ja que totes les zones del tren d’Iryo compten amb recolzabraços individuals equipats amb endolls USB i estàndard, així com accés a wifi gratuït amb possibilitat de connexió 5G.

Iryo es distingeix dels seus competidors també per la seva aposta per oferir una gastronomia de qualitat a bord. Haizea és la seva marca pròpia de gastronomia local a bord i, per a aquells clients que hagin elegit durant el procés de la compra del bitllet la tarifa Infinita Bistró, podran disfrutar d’un cuidat i excel·lent servei a la plaça (al seient) ple de detalls, amb una cuidada selecció culinària on el client podrà elegir entre més de tres menús i degustar una varietat de vins de D.O.

Si per contra el client desitja disfrutar d’una àmplia i variada oferta de tapes i productes locals, podrà dirigir-se a la zona gastronòmica Bar Haizea, espai que ofereix una gran varietat de tapes i productes locals elaborats amb productes de primera qualitat. Per a aquells passatgers que prefereixin quedar-se a les seves butaques i disfrutar del viatge, a les zones Singular Only YOU, Singular i Inicial els assistents d’Iryo oferiran el servei de venda a bord en què els clients podran triar qualsevol producte ofert a la carta de menú que es trobarà en cadascuna de les butaques, mostrant tots els productes disponibles en aquest servei. També, i sense necessitat de moure’s de la butaca, els clients podran disfrutar d’un excel·lent cafè exprés.

Programa de fidelització amb beneficis VIP

Tots els viatgers que elegeixin Iryo tindran accés a ‘Yo’, el programa de fidelització desenvolupat en aliança amb Travel Club. ‘Yo’ permet anar escalant de categoria per nombre de viatges o per compra directa, entre altres opcions, i és multidivisa amb punts convertibles recíprocament en programes de fidelització de companyies partners com Meliá Hotels o Air Europa. Entre els seus beneficis destaquen l’accés a sales VIP i de treball als Hotels Only YOU.