Famílies i docents s’han concentrat aquest dimarts a les portes del Consorci d’Educació de Barcelona per exigir mesures per fer front a la calor. Demanen que aquest curs s’actuï amb antelació i amb solucions que es puguin implementar a curt, mitjà i llarg termini per tal de garantir una bona climatització a les aules durant tot l'any. En aquest sentit, lamenten que tot i haver fet una petició, encara no han rebut cap resposta. “Demanem mesures urgents perquè la calor està a punt d’arribar, el canvi climàtic està aquí i estem patint unes temperatures massa elevades”, ha assegurat la Xesca Gómez, membre d’una AFA, “volem que s’analitzi cada escola perquè els ventiladors no són suficients”.

Una cinquantena de persones s’han manifestat a les portes de l’edifici del Consorci amb pancartes on es podien llegir missatges com ‘Volem aules, no saunes’, ‘Si no refresca, farem gresca’ o ‘SOS calor’. Entre els assistents, pares, mares, infants i mestres, que amb xiulets i tambors han protestat de forma sonora per demanar que no es deixi la problemàtica de la calor a les escoles per última hora.

Si bé van presentar un escrit amb desenes d’associacions de famílies i entitats a l’octubre, asseguren que encara no han rebut cap resposta per part de les administracions, a qui han criticat per les males condicions amb les quals van haver de fer classe el curs anterior. “Estudiants i docents que anaven patint lipotímies, això en qualsevol centre de treball no es toleraria”, ha assegurat Xavier Espuny, membre d’una AFA, “com tampoc pot passar als centres escolars de l’escola pública”.

En la mateixa línia s’ha expressat Gómez, que ha demanat que es facin auditories ambientals als diferents equipaments educatius. “Cal una anàlisi de cada centre, hi ha escoles més noves i d’altres de més velles, en algunes les instal·lacions són deficitàries i per això cal que vinguin els tècnics i ho revisin”. D’altra banda, ha afegit que les famílies ja estan treballant per buscar alternatives.

L’Ajuntament defensa “l’esforç” del Consorci

Paral·lelament, des de l’Ajuntament de Barcelona, el regidor d’Educació, Pau González, ha defensat “l’esforç” que s’ha fet des del Consorci amb recursos municipals per “abordar el tema del confort tèrmic”. “El consistori ha posat 2,5 milions d’euros anuals per poder afrontar aquest repte, i enguany posarem 1 milió suplementari”, ha assegurat.

González ha assumit que des de fa un parell d’any l’estiu cada vegada dura més i, a la vegada, és més cru a la ciutat de Barcelona. “Les escoles són la única tipologia d’equipaments que no tenim climatitzats, a diferència d’altres edificis com els centres cívics o les biblioteques”, ha admès. Per això ha afirmat que s’estan plantejant actuacions senzilles – com posar tendals o umbracles – però també d’altres de més complexes com crear noves obertures de ventilació natural o habilitar mecanismes de ventilació forçosa.

Pel que fa a la tipologia d’escoles, ha recordat que totes són diferents i que existeix una auditoria del 2016 que n’analitza l’entorn, la construcció i la orientació, que permetrà fer una “planificació a mig termini, així com determinar les actuacions més urgents de cara a l’estiu”.

Finalment, ha carregat contra l’actitud del Departament d’Educació, a qui ha acusat de tenir una actitud “tèbia” al respecte. “L’alcaldessa va fer arribar una carta a la Generalitat fa escasses setmanes per poder determinar un pla”, ha assegurat. Finalment també ha apuntat que ahir va trucar a les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFac) per fixar una reunió i poder treballar amb les propostes.