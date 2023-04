L'Agència Tributària permet des d'aquest dimarts presentar la declaració de la renda del 2022. La campanya s'allargarà fins al 30 de juny i inclou entre les novetats els cobraments per Bizum per un import superior a 10.000 euros anuals, l'obligació d'informar sobre els lloguers turístics i l'ampliació de les deduccions per maternitat. També destaca que en els plans de pensions privats les aportacions individuals que es poden deduir baixen fins a 1.500 euros. Els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital estan obligats a presentar la declaració i haver rebut el xec de 200 euros per rendes baixes o el bo lloguer jove també són elements a tenir en compte. Igual que l'any passat, també cal notificar les operacions amb criptomonedes.

A grans trets, la campanya és continuista respecte la de l'exercici anterior i conté pocs canvis, segons explica a l'ACN la membre de la comissió fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, Carme Elena.

Cobraments amb Bizum i lloguer turístic

Entre les novetats, destaquen els cobraments amb Bizum. Els enviaments ocasionals per un import anual inferior a 10.000 euros no s'han de declarar. Cal declarar-los quan superin aquesta xifra, quan siguin els ingressos d'un autònom com a cobrament pels seus serveis o quan siguin per rendiments -com els lloguers, per exemple-. "Si tenim discos antics i els anem venent de mica en mica, això pot representar una activitat econòmica si es perllonga en el temps i les quantitats que cobrem són importants", exemplifica Elena. "El Bizum al final és una manera de pagar", agrega.

En aquest sentit, les vendes de productes de segona mà que es realitzen de manera habitual també s'han de declarar si els guanys superen el salari mínim anual perquè Hisenda pot entendre que es tracta d'una activitat econòmica subjecta a tributació.

Enguany també s'ha restablert l'obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques, és a dir, que es lloguin per dies. Es tracta d'un element que en anys anteriors ja s'havia de notificar, però que a partir del 2020 va anul·lar-se per una sentència del Tribunal Suprem.

Ampliació de les deduccions per maternitat

Entre les deduccions, el principal canvi és que s'estén l'àmbit d'aplicació de la deducció per maternitat. Enguany també podran aplicar-lo les dones que es trobin en ERTO, fixes discontínues que no estiguin treballant o autònomes per cessament d'activitat. Aquesta deducció es pot aplicar de manera retroactiva pel 2020, 2021 i 2022 i hi haurà unes caselles específiques, segons avancen els gestors administratius.

Pel que fa a les deduccions fiscals dels plans de pensions, la quantitat es redueix fins als 1.500 euros -l'any passat eren 2.000 euros-. Es poden complementar amb les aportacions a plans d'empreses, que en aquest cas el dret a deducció puja fins a 8.500 euros.

Destaca també que en el cas dels autònoms que tributen per mòduls -una petita part dels treballadors per compte propi, segons Elena- la reducció del rendiment net puja del 5 al 15%.

A més, hi pot haver deduccions per inversió en habitatge habitual (adquirit abans de l'1 de gener de 2013), lloguer de l'habitatge habitual (amb contracte d'arrendament anterior a l'1 de gener de 2015), inversió en empreses de nova creació, obres de rehabilitació energètica d'edificis -cal tenir un certificat d'eficiència energètica- o quotes d'afiliació i aportacions a partits polítics, federacions, sindicats i col·legis professionals, entre altres.

Xec de 200 euros per rendes baixes i Ingrés Mínim Vital

La campanya d'enguany també presenta novetats pels beneficiaris del xec de 200 euros que va posar en marxa el govern espanyol per ajudar a les rendes baixes a afrontar la inflació. Aquestes ajudes, igual que el bo lloguer jove o el bo cultural, es consideren guanys patrimonials només s'han de declarar si en conjunt superen els 1.000 euros.

Per la seva banda, els beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital estan obligats a presentar la declaració de la renda. "Hisenda vol controlar la quantitat que cobren per continuar rebent aquesta ajuda", explica el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

Criptomonedes i ERTO, igual que l'any passat

Pel que fa a les criptomonedes, igual que l'any passat, cal declarar les operacions que se'n fan -guanys, pèrdues o si s'intercanvien- i tributen com a guany patrimonial.

En relació amb els ERTO, que durant el 2022 encara se n'arrossegaven des de la pandèmia, els afectats que tan sols percebessin ingressos procedents d'un expedient de regulació temporal han de declarar si van rebre més de 22.000 euros. Els qui hagin tingut més d'un pagador -el SEPE, tant si és per ERTO com per atur, figura com un altre pagador- han de fer la renda si han rebut més de 14.000 euros, sempre que la suma del segon o més pagadors sigui per una quantia superior a 1.500 euros. Elena explica que a Catalunya la Generalitat ha activat una "petita bonificació" per compensar els qui han tingut dos perceptors. "És una petita ajuda que ens compensa una mica per no haver de tributar tant", explica.

Consultar l'informe fiscal

Després de tot, a l'hora de fer la declaració per Internet, Elena recomana que, abans de consultar l'esborrany de la declaració, es miri l'informe fiscal a la mateixa pàgina web de l'Agència Tributària. El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya assegura que en aquest document les dades són més "comprensibles" i es poden revisar. En cas que el que apareix no sigui correcte, caldrà modificar-ho dins del mateix aplicatiu.

Els prop de 22 milions de contribuents de l'Estat que estan obligats a presentar la declaració poden fer-ho per Internet des d'aquest dimarts a través de la pàgina web de l'Agència Tributària. Per telèfon cal esperar al 3 de maig i presencial serà a partir del 25 de maig. En aquests dos últims casos cal demanar cita prèvia.