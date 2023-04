«Trencar el bloc del poder mediàtic». Amb aquesta promesa de fons, Pablo Iglesias ha impulsat personalment la creació de Canal Red, un nou canal de televisió a internet que busca ser una alternativa «independent» i d’esquerres als grans mitjans de comunicació.

En set anys, el politòleg madrileny va liderar la creació de Podem després de popularitzar als platós de televisió les consignes del 15-M i va portar el partit a entrar en el Govern d’Espanya. Durant aquell període, Iglesias va denunciar reiteradament ser víctima d’una «guerra bruta» orquestrada per les clavegueres policials. De la mà de grups mediàtics nacionals, l’excomissari José Manuel Villarejo va divulgar un informe fraudulent sobre finançament il·legal de la formació morada que va perjudicar la seva reputació.

El maig del 2021, Iglesias va abandonar la primera línia política després de fracassar en el seu intent de guanyar les eleccions a la Comunitat de Madrid. No obstant, no va abandonar la política al complet i es va posar al comandament de projectes de comunicació personalistes. Des d’allà, aspira a tenir un espai des d’on defensar-se, però també des d’on continuar marcant la línia de Podem i les crítiques a Yolanda Díaz. Iglesias sempre ha vist els mitjans com a actors polítics crucials, per això manté la seva presència a la SER, RAC1 o CTXT.

Qui el finança?

La seva televisió, Canal Red, ha aconseguit recaptar fins a 403.665 euros en dues rondes de micromecenatge obertes al públic, molts més dels 125.000 euros descrits com a «imprescindibles» per accedir a mitjans materials i humans. Iglesias nega que l’empresari Jaume Roures hagi contribuït al finançament del canal, si bé l’empresa propietat de la seva filla Teia –Melancolic Films SL– figura a la pàgina web del canal com el seu responsable legal.

El projecte té una clara vocació global. En menys de dos mesos de vida ja acumula 186 vídeos i més de 113.000 subscriptors a Youtube. El 24 d’abril, van obrir un segon canal per als continguts dedicats a Llatinoamèrica que, per ara, comparteix les anàlisis polítiques d’altres projectes digitals d’esquerres com el bolivià Desacuerdo o La Pizarra, de l’acadèmic espanyol Alfredo Serrano.

Envoltat d’aliats

Canal Red és la versió audiovisual d’altres iniciatives mediàtiques que l’exlíder de Podem ja havia impulsat. Així, el programa central del canal és ‘La Base’, una taula d’anàlisi política que va començar sent un pòdcast per a ‘Público’. Els seus col·laboradors en el format àudio s’han adaptat ara al televisiu. Són Inna Afinogenova, subdirectora del canal rus RT en castellà; Manu Levín, exassessor personal d’Iglesias; i Sara Serrano, redactora d’altres projectes audiovisuals d’Iglesias com ‘Fort Apache’ (Hispan TV) o ‘La Tuerka’ (Público TV).

La web de notícies ‘La Última Hora’, creada per la formació morada el 2020, va tancar a mitjans de març per integrar-se a aquesta ‘tele online’. Dina Bousselham, exdirectora del libel i també exassessora d’Iglesias, encapçala ara un programa d’entrevistes a Canal Red.

La programació està encapçalada per habituals col·laboradors ‘pablistes’ o de l’òrbita esquerrana. A més dels esmentats, també és el cas de Juan Carlos Monedero, cofundador de Podem; el periodista Sergio Gregori; o el tuitaire i youtuber Rubén Hood. Iglesias va explicar a infoLibre que fins i tot té tancat un programa amb els sindicats CGT i UGT.

El canal compta amb una desena de programes que tracten l’actualitat política espanyola i internacional, però també temes culturals com el cine. Tot des d’un angle marcadament esquerrà, tot i que hi van apareixent veus plurals que van d’ERC al PP. Iglesias ha fixat el límit a Vox, que no tindrà espai. Irònicament, aquesta setmana Canal Red va saltar a la TDT emetent des de la freqüència madrilenya que fins fa poc pertanyia al canal ultradretà 7NN, tancat després de patir pèrdues d’uns 5,5 milions d’euros.