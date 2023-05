Apostar per l’educació dels fills és una de les decisions més importants que tota família ha de prendre. En el fons, es tracta d’una aposta pel seu futur que pot obrir-li portes en l’edat adulta. I, en aquest sentit, l’aprenentatge d’habilitats útils per un món cada vegada més globalitzat i un mercat laboral amb molta competència és una de les millors opcions. Per aquest motiu, apostar per models d’educació internacional és una de les millors decisions.

A només 30 minuts de Manresa hi ha un centre que des de fa 50 anys ha apostat per una excel·lent preparació acadèmica i per una educació internacional: L’Agora Sant Cugat International School (ASCIS), membre del grup educatiu Globeducate. Un centre que, a més a més, és un dels 20 d’Espanya que imparteix el prestigiós programa de Batxillerat Internacional (IB Continuum) des de l’any 2012. Una formació exigent que obre les portes d’universitats de tot al món als seus estudiants. De cara al curs vinent, Agora Sant Cugat International School farà una aposta per acostar-se més a les famílies de Manresa amb l’obertura d’una nova ruta escolar amb 4 parades per connectar el municipi directament amb Sant Cugat. Què són els Programes de l’Organització del Batxillerat Internacional (IB Continuum)? Els Programes de l’Organització del Batxillerat Internacional (IB Continuum) abasten totes les etapes educatives de l’infant: Comença amb el programa de l’Escola Primària (PEP), segueix amb el Programa dels Anys Intermedis (PAI) i culmina amb el Programa de Diploma (PD), que permet a l’estudiant accedir a universitats de tot el món. “Els programes de Batxillerat Internacional (IB) animen els estudiants a pensar de manera independent i conduir el seu propi aprenentatge, fomentant una mentalitat internacional de respecte cap a altres idees i cultures amb què els alumnes assoleixen un sòlid desenvolupament acadèmic, social i emocional. Quan els nostres alumnes finalitzen el PD no només tenen a accés a universitats internacionals, també obtenen les millors notes d’accés a les universitats espanyoles amb gairebé dos punts per sobre de la mitjana”, explica Jordi Ros, director d’Agora Sant Cugat International School, que va ser un dels centres pioners d’Espanya en aplicar aquest programa. Educació multilingüe a 30 minuts de Manresa Un dels pilars de l’Agora Sant Cugat International School és l’educació multilingüe, un factor important per a preparar els alumnes per un món globalitzat. “Oferim un projecte educatiu amb immersió lingüística més enllà de l’anglès, que permet a l’alumne dominar les llengües oficials (castellà i català) juntament amb l’anglès, el francès, l’alemany o el xinès”, apunta Ros. A més a més, el director d’ASCIS destaca que formar part de Globeducate ofereix diferents avantatges pels alumnes. “Poden participar cada any en esdeveniments internacionals, intercanvis i cursos o trimestres en algunes de les millors escoles de l’estranger. Poden examinar-se al mateix centre per obtenir les titulacions oficials”, assegura. Un projecte educatiu d’excel·lència L’Agora Sant Cugat International School té més de 1.800 alumnes de 60 nacionalitats i un equip docent altament qualificat que el situen entre els millors col·legis privats d’Espanya, concretament ocupa la primera posició a Catalunya i la sisena a l’estat. El seu programa educatiu es basa en l’excel·lència acadèmica, la preparació global, el pensament crític, l’educació en valors i la formació en àrees que van més enllà de les competències acadèmiques. “Apostem per un projecte educatiu integral i inclusiu que prepara els alumnes per ser ciutadans globals capaços de canviar el món”, explica el director de l’ASCIS. El projecte té com a eixos vertebradors cinc elements: el Batxillerat Internacional, el multilingüisme, les STEAM: Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques en anglès, esports i salut. “També tenim el compromís de facilitar eines als nostres alumnes per créixer com a ciutadans globals capaços de canviar el món”, assegura Ros. Però també l’educació musical és un dels elements diferencials del centre. L’ASCIS té un vincle amb el Conservatori del Liceu de Barcelona, que permet seguir els seus programes a l’escola. Els alumnes toquen un instrument des del primer curs d’Educació Primària. “Comptem amb l’Auditori Josep Carreras que, amb capacitat per a 360 espectadors, és ideal per fer activitats musicals, conferències, teatre o debats”, apunta el director del centre privat de Sant Cugat. El millor col•legi Internacional de Catalunya és a tan sols 30 minuts de Manresa Salut i hàbits d’alimentació saludables Els esports i els hàbits d’alimentació saludables també són fonamentals per l’educació dels joves. Agora Sant Cugat International School compta amb un projecte integral de salut, amb servei mèdic i d’infermeria a l’escola, amb l’objectiu de potenciar la passió per l’activitat física i fomentar els hàbits d’alimentació saludable. “Tenim una proposta liderada pels cuiners i nutricionistes del centre, especialitzats en nutrició infantil, per convertir-los en adults físicament i emocionalment equilibrats”, destaca Ros. Vols apostar per una formació global i d'excel·lència? Demana més informació. Agora Sant Cugat International School -935 90 26 00 -colegioagorasantcugat.es