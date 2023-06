Apostar per un planeta més net i sostenible és essencial per protegir el nostre entorn, abordar el canvi climàtic, promoure la prosperitat econòmica i assegurar un futur habitable per a les generacions futures. El nostre planeta és la nostra llar i tenim la responsabilitat de cuidar-lo. Això s’aplica també a l’hora d’apostar per les energies renovables, i per això Iberdrola, des de fa 20 anys i amb una inversió superior als 120.000 milions d’euros, s’ha compromès a liderar la transició energètica.

El compromís amb el benestar de les persones i la preservació del planeta és total, i constata un model energètic més elèctric que abandona l’ús de combustibles fòssils i generalitza l’ús de les fonts d’energia renovables, l’emmagatzematge eficient d’energia, les xarxes intel·ligents i la transformació digital. És per això que la transició cap a una economia neutra en carboni és una realitat per a Iberdrola. La companyia assegura que d’aquí uns anys es podrà aconseguir, ja que ho veuen tecnològicament possible, econòmicament viable i socialment necessari. Aquest model energètic sostenible, que aposta per la descarbonització i electrificació de l’economia, a més de per la innovació, s’alinea directament amb l’economia circular a través de la reducció d’emissions, l’ús de recursos renovables per a la producció, la millora de l’eficiència, l’optimització de recursos i la maximització de l’aprofitament dels residus.

El sol com a font d’energia

L’energia solar i el sector primari estan demostrant que no només conviuen en un mateix espai, sinó que es complementen i beneficien de cadascuna de les seves actuacions. El doble ús del terreny per a agricultura i energia alleuja la pressió sobre els ecosistemes i la biodiversitat, que es veuen afectats quan s’amplien les zones de cultiu. En aquest context, Iberdrola treballa en diferents iniciatives que conjuguen la instal·lació de projectes renovables amb la generació i l’aprofitament dels serveis ecosistèmics generats a les seves plantes com són l’aprofitament ramader, l’apicultura i el cultiu d’aromàtiques. A més, la convivència de les plantes de generació renovable amb activitats relacionades amb l’agricultura, la ramaderia o l’horticultura sostenibles és una mostra del seu compromís amb l’ocupació rural.

I és que els seus principals desenvolupaments de plantes fotovoltaiques s’estan convertint en veritables refugis per a la biodiversitat, a través de la creació i conservació d’ecosistemes i per l’absència d’activitat humana a l’interior dels recintes. Per recolzar aquests projectes que busquen solucions que combinen plantes fotovoltaiques amb l’agricultura i la ramaderia, Iberdrola compta amb el programa internacional de start-ups’PERSEO. Des d’aquí s’han impulsat iniciatives com el programa pilot d’EcoEnergías del Guadiana, que combina el cultiu de tomàquets sota estructures fixes o retràctils que suporten plaques solars i que permeten mitigar l’estrès de les plantes per calor i disminuir els danys per calamarsa, a més d’estalviar aigua i millorar els resultats de la collita. O el projecte Winesolar, que va sorgir de la col·laboració entre tres empreses espanyoles: Techedge (solucions tecnològiques avançades), PVH (fabricant de seguidors i estructures per a plaques solars) i els cellers Gonzalez Byass, i té l’objectiu de protegir les vinyes generant ombra gràcies a un seguidor intel·ligent. Per a això s’han instal·lat plaques a les vinyes val·lisoletanes de González Byass, integrades de forma cuidada al paisatge, creant ombra i un microclima idoni per a les vinyes.

Mel solar

Les abelles contribueixen directament a la seguretat alimentària i són indispensables per conservar la biodiversitat. Iberdrola ho té present i continua avançant en el seu projecte per protegir la riquesa de les espècies a l’entorn de les seves plantes fotovoltaiques. Així, acaba d’instal·lar 450 nous «ruscos solars» a la planta de Barcience, a la província de Toledo. Aquest projecte va començar a Puebla de Guzmán (Huelva) i a Núñez de Balboa (Badajoz), on Iberdrola, en col·laboració amb Tesela Natura, va desplegar a les plantes fotovoltaiques 270 ruscos que van allotjar més de 13 milions d’abelles.

Amb això, l’energètica persegueix demostrar com la ubicació de pol·linitzadors en instal·lacions renovables pot millorar l’estabilitat dels ecosistemes i potenciar el rendiment dels cultius de les terres agrícoles circumdants. Als parcs fotovoltaics les abelles disposen de terrenys lliures d’herbicides i químics agraris, perquè el creixement d’herbes es controla mitjançant el pasturatge de bestiar. Així, aquestes iniciatives generen zones ecològiques que permeten estudiar com el cultiu de plantes aromàtiques –milflors, romaní, ginesta i farigola– incrementa la qualitat de la mel. Des que van començar aquesta iniciativa el 2020, Iberdrola ha acollit prop de 60 milions d’abelles a les seves instal·lacions fotovoltaiques. La companyia ha introduït un total de 1.234 ruscos en alguns dels seus principals projectes solars: 105 ruscos a Núñez de Balboa; 355 a Campo Arañuelo I, II i III; 42 a Ceclavín; 162 a El Andévalo, i 120 a El Romeral i Olmedilla.

PREMIS CONVIVE

El 31 de maig es van entregar els premis CONVIVE a Mèrida, amb els quals Iberdrola valora les millors iniciatives per a la convivència de renovables, natura i persones. Els premiats han sigut el poble solar de Cedillo, l’ajuntament de Revilla Vallejera, el Govern de Navarra, l’Institut Internacional de Dret i Medi Ambient, Faramax, EFEverde i Seo BirdLife.