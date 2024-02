El projecte europeu Clearfarm, coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha desenvolupat la primera plataforma digital de monitoratge del benestar animal que integra, analitza i mostra la informació recollida per diversos sensors instal·lats a les granges. L'eina permet als agricultors prendre decisions informades sobre la compra d'aliments d'origen animal i la cura dels animals. La presentació de la plataforma prototip es farà aquest dimecres a Brussel·les. El projecte contempla la col·locació de diversos sensors a les granges però també als animals per controlar una àmplia gamma de variables relacionades amb el seu comportament, la seva salut mental i física, l'impacte ambiental i la productivitat.

La plataforma recull aquestes dades mitjançant un algoritme i proporciona una informació fàcil d'entendre sobre el benestar dels animals adaptada a cada públic. D’una banda, els ramaders poden veure, a través d'un web, la informació actualitzada sobre l’estat dels animals, amb èmfasi en els senyals d’alerta que poden ajudar-los a anticipar-se als problemes i fer un canvi o millora. De l’altra, els consumidors poden conèixer la història de benestar del producte carni que comprin escanejant, per exemple, un codi QR de l’etiqueta que els dirigeix a un web amb la informació. La plataforma s'ha validat en granges de llet i el seu desenvolupament ha permès avançar en la comprensió de la tecnologia necessària per a la gestió del benestar dels porcs. ClearFarm és fruit de quatre anys de recerca entre la UAB, les universitats de Múrcia, Wageningen (Països Baixos), Milà (Itàlia), Aarhus (Dinamarca) i el Natural Resources Institute Finland (Luke, Finlàndia).