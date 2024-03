Un 71,4% de les noies manifesten tenir por a patir violència sexual en espais públics i d’oci nocturn. És un dels resultats d’un treball realitzat per la infermera d’atenció primària i membre de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) Marta Núñez Sánchez, que analitza les experiències afectives-sexuals en l'adolescència i els factors socioculturals que influeixen en els comportaments dels adolescents que cursen 3r i 4t d'ESO i 1r de Batxillerat i FP de dos instituts del Vallès Occidental. Segons el treball, el 61,5% de les joves diu haver patit tocaments sexuals no desitjats, i el 77,6% relata haver estat víctima de comentaris sexuals o sexistes.

L’estudi s’ha fet sobre una població d’adolescents d’entre 14 i 18 anys que cursen estudis a l'institut Montserrat Roig de Terrassa i a l'institut Castellarnau de Sabadell. En total van participar 176 joves.

Segons els resultats, la primera vegada que els joves es topen amb la pornografia és als 7 anys. L’edat mitjana d’inici de consum és als 12 anys. De fet, Núñez remarca que “un de cada 2 joves entrevistats refereix que la pornografia li dona idees per a les seves experiències sexuals i li agradaria posar en pràctica allò que ha vist”. El 5% dels adolescents de gènere masculí utilitza aplicacions de cites. El 14% dels joves refereix realitzar ‘sexting’.

L'orientació sexual més prevalent és heterosexual (80,6%). Tot i això, s’observa, per exemple, que el 22,4% de les dones enquestades es declaren bisexuals, mentre que, en el cas dels homes, només un 5,7% manifesta ser-ho. En el cas de les persones que s'identifiquen com a no binari, el 100% declara ser bisexual.

Per la gran majoria dels joves participants la sexualitat ocupa un lloc “bastant important”. Els nois reconeixen que en parlen diàriament, i ho fan principalment amb els seus amics.

Pel que fa a la seva situació afectiva actual es decanten per una relació de parella estable tancada o bé declaren no mantenir cap mena de relació actualment. Tot i això, a partir dels 16 anys s'observa un augment de les relacions obertes i poliamoroses. Les relacions esporàdiques suposen el 10,8%.

Segons el treball, les pràctiques sexuals més habituals son l’autoestimulació, amb un 73,6%, i la penetració vaginal, amb un 28,4%. Precisament, la primera relació sexual amb penetració es dona als 14 anys. Fins a un 16,4% dels nois declaren que han tingut relacions sexuals sense ganes o per compromís, però en el cas de les noies el percentatge arriba a un 57,1%.

Escullen preservatiu masculí un 69,9% dels joves consultats, un 9,7% fa marxa enrere i un 6,8% anticoncepció hormonal.