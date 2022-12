L’antropòloga Vera Grabe ens parla de la pau com una revolució, no només social sinó també personal. Ens agrada començar aquest article amb una de les seves frases que ens envia al racó de pensar: «Per aconseguir la pau, cal despullar-se d’alguna cosa, no només de les armes. Potser de privilegis, d’excedents, d’injustícies, d’ambicions, d’afany de protagonisme».

I sí, val la pena parar i pensar què entenem per pau. Què és la pau? Com la sentim? Com la pensem? Com la construïm? Durant molts anys la nostra idea de pau s’ha reduït a allò contrari a la guerra. Un concepte passiu, estàtic, extern a nosaltres. És temps de canviar aquesta visió tant en el pensament com en l’acció.

La pau és un dret humà universal: totes les persones tenim dret a viure en pau. No només sense conflictes armats, sinó en comunitats segures i saludables, on tots els drets siguin assolits i garantits.

Construir pau vol dir viure i respectar els drets individuals, col·lectius i dels pobles, tant els drets civils i polítics com també els econòmics, socials, culturals i ambientals. I, per això, és urgent una educació integral que promogui una cultura activa de pau i de bon viure col·lectiu.

Si aquest enfocament de pau us ressona, us convidem a veure l’exposició Temps de canvi, una mostra fotogràfica suggeridora per connectar amb tot el que podem fer en el nostre àmbit personal i col·lectiu per aconseguir les societats en pau que mereixem, tant en l’àmbit local com global. Perquè tota acció de convivència, consum, comunicació… són accions de pau al nostre abast. Sota els eixos de pau i consum conscient, les imatges ens aporten idees i informacions importants per abordar diferents reptes d’una pau positiva: convivència i diversitat; justícia i equitat; educació transformadora; seguretat i desarmament; economia social i solidària; comerç local; comerç just internacional i sostenibilitat ambiental.

La proposta sorgeix dels àmbits de Cooperació, Economia Social i Solidària i Comerç de l’Ajuntament de Manresa que hem treballat per mitjà de l’artista i fotògraf Oriol Segon Torra. L’exposició es pot veure entre els dies 12 i 30 de desembre a la zona de la plaça de Crist Rei. Us animem a demanar aquesta mostra per instal·lar-la al vostre barri, entitat, centre escolar... L’exposició pot anar acompanyada de tallers de cultura de pau a càrrec de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera.

És Temps de Canvi! Suma’t a una Manresa compromesa amb els drets humans. Pla d’Educació per la Ciutadania Global.