Assegurar l'accés a la salut a la franja de Gaza

Població fent cua als serveis de la Palestinian Medical Releif Society / Arxiu/PMRS

Des de fa més de 70 anys, Palestina és víctima de la vulneració sistemàtica dels seus drets i llibertats fonamentals. S’han aprovat nombroses resolucions per part de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i d’institucions de la societat civil internacional per denunciar aquesta situació, però, sota la seva aparença d’estat democràtic, Israel continua actuant amb impunitat.

La població de Gaza viu una crisi humanitària crònica causada pel setge que pateix des de fa més de 15 anys. La destrucció sistemàtica de les seves infraestructures i el genocidi vers la seva població per part del govern d’Israel incompleix de forma reiterada el Dret Internacional Humanitari. Amb això, des de l’octubre del 2023, l’ofensiva israeliana ha imposat el bloqueig de l’entrada d’aliments, combustible i assistència humanitària; el tall d’electricitat i aigua, i ha agreujat encara més les condicions de les persones que hi sobreviuen.

Paral·lelament, a Cisjordània també s’ha incrementat exponencialment la violència; les incursions militars israelianes són gairebé diàries i els atacs violents dels colons a la població palestina augmenten dia a dia. Les batudes, enfrontaments, detencions extrajudicials, demolicions de cases i desplaçaments forçats per part de l’estat d’Israel són constants.

L’Associació Catalana per la Pau (ACP) treballa a Palestina des de l’any 2000 amb diferents associacions de la societat civil, i és testimoni de l’ocupació israeliana i el genocidi vers la població palestina per part de l’estat d’Israel. Per tot això i davant d’aquesta situació, ha engegat una campanya d’acció humanitària a Palestina.

Aquesta campanya dona suport a la feina de l’entitat local Palestinian Medical Relief Society (PMRS), que ofereix atenció a les persones ferides pels atacs d’Israel. La campanya vol enfortir les capacitats dels serveis mèdics i els equipaments i materials sanitaris necessaris davant d’aquesta situació d’emergència. Concretament, amb els fons recaptats es vol assegurar la protecció i l’accés a la salut de la població de la Franja de Gaza mitjançant l’atenció mèdica a les víctimes de guerra, l’activació de dos equips d’emergència i la dotació de subministraments per als dos equips mòbils d’emergència de clíniques allunyades. Els hospitals estan pràcticament inactius a tota Gaza, i només els equips mòbils o les clíniques garanteixen l’atenció mínima a la població.

Fins al moment, la campanya ha recaptat més de 70.000 euros, comptant les aportacions del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, de l’Ajuntament de Manresa, els fons propis de l’ACP i les aportacions particulars. La campanya segueix en marxa per poder continuar dotant d’equipaments i materials a PMRS. A la web de l’ACP es pot consultar com contribuir-hi.