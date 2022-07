La presidenta de les Escodines, Carme Carrió, presenta un llibre que reivindica una nova vellesa

«La vellesa. Realitat menystinguda, actiu emergent». Aquest és el títol del llibre presentat aquesta setmana per Maria Carme Carrió Salabarnada, presidenta de l’Associació de Veïns de les Escodines. Amb pròleg de la doctora Victòria Camps i editat per Llibres Parcir, en va fer la presentació la periodista Anna Vilajosana, presidenta de la delegació Bages-Moianès. A la presentació, que va tenir lloc a la sala d’actes de les Escodines, que es va omplir d’amics, coneguts i veïns de l’autora, Carrió va parlar del seu assaig, on reivindica una nova visió de la vellesa amb actitud positiva i, alhora, fa una aposta clara per rebutjar l’edatisme, entès com el corrent que, basant-se en estereotips i prejudicis, considera la gent gran una nosa i un problema social. -G.C.