El projecte de FEDAC Manresa va estar seleccionat per ser presentat en el 1r Congrés Internacional de la Societat Catalana de Pedagogia. L’alumnat que va presentar la ponència van ser: Marina Solà i Núria de la Varga, de primària; Xènia Gramunt i Manal Uahdoudi, d’ESO, i Bruno Alocen, Meritxell Soler, i Blanca Lazo, del Bat Pro. Tot va començar quan el curs passat l’escola FEDAC Manresa va iniciar un projecte transversal d’Infantil a Batxillerat: «ODS per canviar el món». L’alumnat del Batxillerat de FEDAC Manresa v estat agents locals de la xarxa europea URBACT per tal de treballar conjuntament amb l’Ajuntament i la resta de ciutats europees el repte d’assolir estratègies locals de sostenibilitat per la consecució de l’Agenda Manresa 2030. Cada etapa contribueix a la concreció dels ODS partint dels continguts, ara sabers curriculars, amb més de vint projectes treballats en internivells i codocències.