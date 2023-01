La sala d’actes del Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa va acollir una jornada adreçada als infants de P5 de l’escola Font del Roure sobre l’ús de les bicicletes al municipi. L’activitat es va dur a terme a petició del centre educatiu i va anar a càrrec de responsables de la Policia Local i de l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament. Durant la trobada es va explicar a l’alumnat i al professorat quines rutes hi ha actualment al municipi per fer en bicicleta, on són els carrils bici del poble i on hi ha els aparcaments per a bicicletes, i també les normes bàsiques de seguretat vial que cal tenir en compte. Al final de la xerrada, a més, els infants també van aprofitar la jornada per formular les seves preguntes.