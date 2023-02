La Unió de Botiguers d’Artés (UBA) va fer l’acte de lliurament dels premis corresponents a la campanya de Nadal. Un esdeveniment que va deixar petita la sala 2 de gener de Cal Sitges per la gran afluència de públic que hi va assistir. Cada establiment va entregar el seu premi particular, i d’entre tots els premiats es va fer el sorteig dels lots de productes de proximitat, àpats als restaurants associats i vals de compra per gastar als comerços, professionals i serveis de la UBA.