La Penya Ciclista Bonavista va organitzar un brevet de 200 quilòmetres de recorregut amb la participació de gairebé un centenar de ciclistes. Després de les fotografies de rigor, els ciclistes van iniciar el recorregut des del local de l'entitat ciclista. Vinguts des de l'Aragó, Lleida, Tarragona, Girona, Barcelona, i com no, de la Catalunya Central, els ciclistes van pedalar per les carreteres de les comarques del Bages, el Lluçanès, Osona, Berguedà i el Solsonès, fins a cobrir tots els quilòmetres del recorregut. El proper 15 d'abril, la PC Bonavista organitzarà un brevet de 300 quilòmetres.