Big Mama Montse, acompanyada al piano per Sister Marion van oferir un recital de blues en clau femenina al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages. Big Mama, a la veu, i Sister Marion, al piano, van recordar el món del blues femení. El públic, que quasi omplia completament el local fruitosenc, va gaudir de la interpretació del duet amb cançons de Trixie Smith, Wynona Carr, Alberta Hunter, Julia Lee, entre altres, i també composicions pròpies de la cantant osonenca i la pianista barcelonesa. Al final del concert, amb una llarga ovació dels assistents posats dempeus va provocar que la parella interpretés un bis: «Georgia on my Mind», de Ray Charles.