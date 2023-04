Els socis i sòcies del Casal de la Gent Gran de la Font dels Capellans de Manresa es van reunir per celebrar la tradicional sardinada. Una trentena de persones no es van voler perdre l’ocasió d’aplegar-se al jardí de la residència de la Font dels Capellans per compartir la vetllada. La sardinada és un dels actes tradicionals del Casal, juntament amb el concurs de petanca, l’excursió cultural i el ball mensual.