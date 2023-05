Una cinquantena llarga de socis i simpatitzants de la Penya Blaugrana Manresa es van desplaçar fins a Montferri, a l’Alt Camp, per realitzar una visita guiada per admirar el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat. A la colla els va impressionar aquesta obra modernista de l’arquitecte Jujol, deixeble de Gaudí, que es va iniciar el 1925, però no es va poder inaugurar fins al 1999. Tot seguit, el grup es va reunir en un restaurant de l’Espluga de Francolí per compartir un dinar de germanor. A la sobretaula, no va faltar un emocionant sorteig d’articles del Barça.