La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa va organitzar una excursió a la població de Besalú. El grup va recórrer amb un «trenet» tot el poble en una visita comentada. També va visitar el pont romànic sobre el riu Fluvià, l’antic barri jueu –el Call– i les termes. Tampoc va faltar una ruta per tot el poble, visitant la plaça Major i l’església, entre altres. El grup va aprofitar el viatge per anar fins al llac de Banyoles. La Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa organitza una sortida al mes i, en ocasions especials, sortides de tres o quatre dies. Setmanalment, els dilluns i dijous, organitzen caminades pels voltants de Manresa per conèixer l’entorn natural.