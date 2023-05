Una trentena de persones es van reunir per jugar en el primer campionat de bridge organitzat per Bridge Manresa. Participants vinguts de Manresa i Igualada es van reunir al Pont de Vilomara en una jornada en la qual, Maria Rosa Piqué i Marcel·la Mussons, de Bridge Mercantil Igualada, es van proclamar guanyadores.

Després del dinar de celebració, les parelles es van reunir al voltant d’una taula i amb un silenci sepulcral es va iniciar el campionat. Entre les parelles, cal destacar Ramona Lavill, una participant que, als seus 92 anys, no es perd l’oportunitat de jugar al bridge cada setmana. Com a agraïment, tots els participants van rebre una medalla amb la inscripció «Continuem jugant i ensenyant». I aquest és un dels objectius de Bridge Manresa, difondre aquest joc i ensenyar a tothom qui estigui interessat.

Treball mental i emoció

Fèlix Budia, un dels dos professors de Bridge Manresa, juntament amb Pere Rubió, reconeix que el que més destaquen els jugadors quan aprenen a jugar el bridge és «l’emoció de les partides». Fa més de deu anys que es va iniciar l’afició del bridge a Manresa gràcies a Pere Rubió, matemàtic i exdirector de la Universitat Politècnica de Manresa. Per les seves exigències d’analítica mental, memòria, càlcul de probabilitats i concentració, la pràctica del bridge serveix com a dinamitzador de les facultats intel·lectuals i, sobretot, per fer treballar la memòria. De fet, va ser reconegut com a esport olímpic pel COI en el 1999.

Per tal de donar a conèixer els beneficis de jugar el bridge i fer-ne difusió, recentment, van fer un taller als estudiants de l’Institut Guillem Catà per ensenyar aquest joc i els beneficis que comporta per la ment.

Durant la pandèmia, encara que no es poguessin reunir, Fèlix Budia no va deixar de jugar al bridge. A través d’internet, Budia va poder jugar i fer parella amb altres persones d’arreu del món. «No cal saber idiomes, perquè amb el bridge està prohibit enraonar», assegura Budia. Aquesta característica del joc va fer que pogués fer parella amb persones de la Índia, Austràlia, entre altres.

On aprendre a jugar el bridge

L’agilitat mental i el càlcul són requisits indispensables per jugar al bridge. A més, aquest joc implica un alt grau de concentració, ja que no depèn de l’atzar, és un joc d’estratègia i de capacitat d’anàlisis. Apostar per una opció i assumir les bones i males decisions, d’un mateix i del company forma part del joc. Un dels grans reptes és aprendre a interpretar el company i fer-se entendre, ja que està prohibit parlar.

A Manresa, els aficionats a aquest joc de cartes es reuneixen diversos dies a la setmana per aprendre i practicar.

Tothom qui estigui interessant pot trucar al 636 68 32 47 (Fèlix Budia).