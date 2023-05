Sant Salvador de Guardiola va acollir una caminada de «Marxa nòrdica per a tothom» organitzada per l’Àrea d’Esports i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Un total de cent vint-i-tres caminaires vinguts d’arreu de Catalunya, així com també veïns i veïnes del municipi van descobrir els entorns de Sant Salvador de Guardiola tot travessant pistes forestals envoltades de boscos. També va despertar l’interès dels participants les cabanes de pedra seca i les panoràmiques de la muntanya de Montserrat. La marxa va comptar amb una campanya solidària de recollida d’aliments i productes de primera necessitat.