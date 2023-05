L'actriu i escriptora Àngels Bassas va protagonitzar la tertúlia «Llibres i escenaris» a la Biblioteca Pública, dins de les activitats del programa Súria Municipi Lector. L'acte va servir per remarcar el valor de la creativitat com a mitjà d'expressió personal i artística a totes les edats. La tertúlia va ser organitzada per la Biblioteca Pública i l'Escola Municipal de Formació d'Adults. Àngels Bassas hi va revisar la seva trajectòria com a escriptora, amb llibres per a infants i adults, i com a actriu en obres de teatre i sèries de televisió, entre altres activitats.