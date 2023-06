El 27 de maig integrants de la Colla del 33 es van trobar al Casino de Manresa per celebrar el 55è aniversari de la seva fundació a Manresa el 1968. La Colla es va formar per diferents grups d'estudiants i estudiantes de batxillerat de les escoles manresanes: Badia-Solé, Dominiques, Sant Francesc, La Salle, Acadèmia Catalunya i Institut Lluís de Peguera. La música va ser l'element aglutinador que va mantenir la Colla activa fins al 1972, període en el qual es van fer audicions, trobades, sortides, excursions i festes particulars. El trasllat fora de Manresa per estudiar va fer davallar l'activitat, però el contacte es va anar mantenint entre els companys, cosa que va possibilitar trobades i reunions en el decurs dels 55 anys. Els actes de l'aniversari es van repartir entre el Casino i el Kursaal.