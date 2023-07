«Què és per a tu Europa?» va ser el repte que la Fundació Catalunya-Europa, llegat Pasqual Maragall, va fer als alumnes de 2n cicle de l’ESO i Batxillerat i Cicles Formatius. L’alumnat podia contestar la pregunta amb un treball de recerca, unes creacions audiovisuals o bé una fotografia. La seu de la Fundació va acollir el lliurament dels premis, dels quals l’Escola Diocesana de Navàs en va rebre dos. Marina Mora Escudé, de 4t d’ESO, en la categoria de fotografia, va rebre el premi a la millor realització tècnica per la imatge «Europa en moviment», i en la categoria vídeo, el grup de 1r de Batxillerat format per Joan Guillen, l’Eric Medina i el Marc Sunyer van guanyar amb el treball anomenat «Nostalgie Européenne». Els premis van consistir en vals en material escolar per valor de 250 euros i un viatge a Brussel·les per conèixer la seu del Parlament Europeu.