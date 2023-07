La Colla Excursionista de Vilanova del Camí va fer una ruta circular de 18 quilòmetres als Avencs de la Febró, al Baix Camp. El grup va iniciar el recorregut passant el costat del barranc de la Foradada, seguidament van agafar un corriol fins a la font del Pubill. En arribar a la Font Blanca van passar pel costat del mas de Panxonil, per continuar agafant alçada. Després d’un fort pendent, la colla va arribar als Avencs de la Febró. Formats per tres esquerdes principals, la més destacada té una llargària d’uns 290 metres, 35 metres de fondària i d’uns quatre metres d’amplada. Allà van visitar dues coves i altres cavitats menors. Tot seguit, van continuar fins als Avencots dels Motllats de la Pona, un conjunt laberíntic format per una gran quantitat d’esquerdes. Finalment, van visitar el Gorg del Mas dels Frares i la Cova de la Serena.