Massa Aliança

Aamb el 9,4% dels vots, Manresa és la ciutat catalana de més de 50.000 habitants on Aliança Catalana ha aconseguit un més bon resultat, a força distància de les que li venen al darrere. Són gairebé tres mil vots que cal afegir als dos mil de Vox. Sumats, superen el 16%. A la majoria de ciutats similars la suma no supera el 13%. A més, el Front Nacional, d’on va sortir l’Aliança en considerar els seus membres que el Front no és prou radical, té dos regidors a Manresa, un cas únic a Catalunya. Certament, cal tenir en compte que l’Aliança, independentisme d’ultradreta, només pot tenir un mercat natural en territoris on hi ha molts independentistes, i el votant de Manresa ho és molt majoritàriament. Però això no acaba d’explicar-ho. Girona també té aquest perfil, i només ha donat a Sílvia Orriols un 6,3%, amb l’afegit que a Girona la líder era la cap de llista de la província. Manresa està responent d’una forma específica a la convivència amb la immigració, i no pot ser pas per la naturalesa dels veïns de la ciutat, que no són diferents, sinó que ha de ser per circumstàncies que s’han de poder estudiar i explicar. Convindria fer-ho, seriosament i sense ni bonismes i prejudicis. Ignorar-ho no és bona idea.