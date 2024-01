Aquest mes de gener es va fer la primera trobada del nou club de lectura de la Biblioteca El Safareig, de Capellades, dedicat especialment a la novel·la romàntica. Aquest club el dinamitza la bibliotecària Rosa Ruz i les lectures són proposades de manera conjunta per les assistents. La pròxima sessió, el dia 26 de febrer a les 8 del vespre, servirà per parlar sobre la divertida història d'amor d'«Edembrooke» de la Julianne Donaldsdon. Encara queden places disponibles. En canvi, el Club de Lectura d'Adults ja té totes les places ocupades i, fins i tot, llista d'espera per entrar-hi. Cal també destacar la proposta de lectura per als més petits. En aquest cas la directora de la Biblioteca, Marta Camps, cada mes proposa una lectura conjunta d'un àlbum il·lustrat amb infants de 6 a 9 anys.