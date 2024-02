Més de cent setanta persones van omplir el teatre els Carlins de Manresa per conèixer la nova programació de viatges en grup que ofereix Viatges Concord. L’acte, conduït per Jordi Callau, va comptar amb la presència de Mayte Galindo i Enric Moreno, qui ostenten el rècord d’haver visitat 195 països del món, xifra reconeguda per l’ONU. La parella manresana va explicar diverses experiències dels seus viatges. Tot seguit, hi va haver sorteigs de maletes i cupons de descompte. La trobada va finalitzar amb un brindis i un pica-pica per a tothom.