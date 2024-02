Una cinquantena de persones van participar en la sortida a l’Ametlla de Mar per celebrar el carnaval, organitzada per la junta de l’AVV Barri Bonavista de Vilanova del Camí. El grup va gaudir d’un cap de setmana ple de gresca i xerinola. Divendres a la nit van gaudir d’una festa de carnaval amb ball i concurs de disfresses. Dissabte, va ser el moment de per passejar per Ametlla de Mar i conèixer diferents racons del municipi. A la tarda, el grup es va dirigir a Amposta per presenciar la rua de carnaval. Diumenge, després d’esmorzar, van fer una visita al Delta de l’Ebre.