Ricard Renalias va ser el guanyador de la 16a edició del Torneig de Carcassonne de la Llum, seguit molt de prop per Nasi Muncunill i de Pol Huguet. Tots tres es van endur de premi un joc de l’editorial Zombi Paella del País Valencià. Enguany, el torneig es va deixar de fer un dijous a la nit, dins de la programació de les Nits de Joc del Club del Joc del CAE i es va programar en dissabte tarda. Finalment, hi varen participar 15 jugadors i jugadores. El Torneig va constar de tres rondes de partides, amb taules de 3 o 4 jugadors. Aquest any es va incorporar una nova expansió: la construcció de la Séquia. Aquesta és la desena expansió creada pel Club del Joc del CAE, unes expansions que tenen una doble finalitat: d’una banda, introduir noves mecàniques en el joc i, d’altra banda, ambientar el joc del Carcassonne en els fets i els personatges històrics vinculats als fets de la Llum.