La intel·ligència artificial s’inclou en l’oferta de cursos per a empreses i emprenedors

El projecte Fem Xarxa Fem Empresa organitza al llarg del primer semestre de l’any un conjunt d’onze cursos orientats a les necessitats formatives de les persones emprenedores i les empreses de la zona nord del Baix Llobregat. Una de les novetats és una taller sobre l’ús de la intel·ligència artificial per impulsar el màrqueting digital. L’alumnat aprendrà les habilitats necessàries per servir eines d’IA com ChapGPT, LuzIA, Bing i altres en la generació de textos, webs, vídeos i presentacions.

Per la seva part, Sant Esteve Sesrovires acollirà un taller online sobre Tit tok per negocis. Es posarà l’accent en la creació, edició i figuració d’un compte professional i en com crear una campanya publicitària amb aquesta xarxa social.

Les accions formatives són gratuïtes i tindran lloc entre els mesos de març i juny. Alguns seminaris són presencials i altres en línia.

Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web de Fem Xarxa Fem empresa, un projecte en el qual col·laboren els vuit ajuntaments del Baix Llobregat Nord.