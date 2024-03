La Casa d’Andalucía de l’Anoia va celebrar el Dia d’Andalusia al local social de l’entitat que es va fer petit pel gran nombre de persones que van voler estar presents als diferents actes que es van portar a terme, especialment a l’acte institucional i al dinar de germanor. A la celebració van fer acte de presència diverses autoritats com l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, l’alcalde d’Òdena, Jaume Xaus, regidors de la Conca i Jordi Riba, diputat al Parlament de Catalunya pel PSC . L’entitat anoienca va reconèixer a entitats com la Confraria de Setmana Santa del barri de Fàtima (imatge de la dreta) i a persones a títol individual per la divulgació de la cultura andalusa. Durant la jornada es van dur a terme diverses actuacions de cors i quadres de balls. L’acte va finalitzar amb un ball de sevillanes.

La Casa d’Andalusia de l’Anoia celebra el seu dia reconeixent la tasca de la difusió de la cultura andalusa / arxiu particular