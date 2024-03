Reunió pel canvi de model de recollida de residus a Sant Esteve Sesrovires

L’Ajuntament va convocar una jornada de participació amb representants d’associacions veïnals i de comunitats de propietaris per abordar la necessitat d’un canvi en el model de recollida actual. Durant la sessió es van posar sobre la taula aspectes com els canvis normatius que estableix la UE i com adaptar-s’hi, i els possibles models de recollida. Van participar-hi l’alcalde Enric Carbonell, el 1r tinent d’alcalde, Joan Galceran, i la tècnica de Medi Ambient.