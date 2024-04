Sant Joan participa en el cicle de caminades «A cent cap als 100» a Torrelles de Llobregat

Un grup de veïns de Sant Joan de Vilatorrada van participar en una passejada saludable del cicle de caminades «A cent cap als 100» a Torrelles de Llobregat. Un total de noranta persones de Sant Joan, Cornellà i Torrelles van recórrer set quilòmetres per senders i pistes forestals, amb una durada de tres hores. Les persones participants van caminar en direcció a la Masia de Can Mas i per sota de les Penyes de Can Riera, van visitar una barraca de pedra seca i gaudir de grans paisatges com els camps de cireres en flor. A la plaça de l’Ajuntament, es van fer la foto de família.