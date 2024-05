Òdena viu el Gran Premi Ciclista passat per aigua i amb domini rus

Coincidint amb la Festa Major, Òdena va acollir el 73è Gran Premi Ciclista d’Òdena, la cursa històrica que, des de l’any 1950, la Unió Ciclista Igualadina organitza al municipi. La jornada va anar passada per aigua i va situar a l’equip rus Team MP Group-Doltcini en primer i segon lloc, i a l’equip Esetec-Salazones Ricardo Fuentes en tercera posició. La cursa, inclosa dins la categoria de Grans Clàssiques, també es va incloure dins el calendari Nacional per a participants Sub23, Èlit i Màster 30, prevista al calendari de la Federació Catalana. El premi muntanya, de l’Ajuntament de Rubió, va ser per Vlas Shischkin (Team MP Group-Doltcini); i el permi esprint especial, gentilesa de l’Ajuntament de Montmaneu, per Mikhail Postarnak (Team MP Group-Doltcini).