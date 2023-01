Els infants tornaran a sentir la proximitat dels Reis Mags durant la cavalcada de Solsona d'aquest any, que recupera la tradició perduda durant la pandèmia de fer una part del recorregut a peu per buscar aquest apropament amb el públic. En aquest sentit, l'Ajuntament de Solsona i la Comissió de Reis confien a viure una de les cavalcades més lluïdes de les últimes edicions, en què es va haver d'adaptar el recorregut i marcar més distància amb els espectadors amb l'objectiu d'evitar aglomeracions.

En els últims anys, la cavalcada va haver d'abandonar el nucli antic i redissenyar el recorregut fora de les muralles per adaptar-se a les restriccions sanitàries. En aquesta ocasió, però, els Reis tornaran a arribar per l'avinguda del Cardenal Tarancón, a partir de 2/4 de 7 de la tarda, i passaran pel passeig Pare Claret fins a arribar al portal del Castell, el punt on Ses Majestats baixaran de les carrosses per continuar la resta del recorregut a peu. Seguidament, la comitiva avançarà pel carrer del Castell fins a la plaça de Sant Joan, on es durà a terme la rebuda de les autoritats i la tradicional al·locució del rei Melcior. El trajecte continuarà per la plaça Major i el carrer de Sant Miquel per arribar a la catedral de Solsona, on es farà l'ofrena a la capella del Claustre.

Enguany també es recupera el gruix de participants d'abans de la pandèmia amb més de dues-centes persones que formaran part de la comitiva reial, que tindrà tots els seus elements característics com els fanalets, les estrelles, l'àngel, la bústia reial, els carters, els carboners i, com no podia ser d'altra manera, els tres Reis d'Orient amb els seus patges. A més, l'Ajuntament ha invertit uns 20.000 euros en la renovació d'alguns detalls de la cavalcada que es volen mantenir com a sorpresa fins a l'arribada de la nit més màgica de l'any.